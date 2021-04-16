Два ДТП на перекрёстках в Липецке попали на видео

В этих происшествиях никто не пострадал.

Ещё одно ДТП на перекрёстке произошло в районе кольца 9-го микрорайона. Там столкнулись две легковушки, одна из которых была с прицепом. Это происшествие тоже попало на видео.







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Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, вчера в 21:20 на перекрёстке улиц Гагарина и Липовская произошло ДТП.Напротив дома №55/4 на улице Гагарина столкнулись автомобили «Шевроле Клан» под управлением 36-летнего водителя и «Хёндай Тибурон», за рулём которого был 37-летний водитель.В ДТП никто не пострадал. Происшествие попало на видео камер наблюдения.