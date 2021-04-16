Происшествия

сегодня, 10:00

Два ДТП на перекрёстках в Липецке попали на видео

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#ДТП
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В этих происшествиях никто не пострадал.

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Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, вчера в 21:20 на перекрёстке улиц Гагарина и Липовская произошло ДТП.

Напротив дома №55/4 на улице Гагарина столкнулись автомобили «Шевроле Клан» под управлением 36-летнего водителя и «Хёндай Тибурон», за рулём которого был 37-летний водитель.

В ДТП никто не пострадал. Происшествие попало на видео камер наблюдения.

Ещё одно ДТП на перекрёстке произошло в районе кольца 9-го микрорайона. Там столкнулись две легковушки, одна из которых была с прицепом. Это происшествие тоже попало на видео.

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#ДТП
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Комментарии (1)

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Око

58 минут назад
ПДД есть, но читать их, вникать в них... Алень... не будет, ему ж лень. торопыги.
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