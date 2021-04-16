В Ельце ищут свидетелей трех ДТП

Участники аварий уехали с мест дорожно-транспортных происшествий.

Отдел ГИБДД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев скрытых ДТП, произошедших в начале апреля в городе. В авариях никто не пострадал, участники ДТП скрылись. 7 апреля в районе дома №1Г по Московскому шоссе неизвестный водитель врезался в автомобиль Lada Largus и скрылся с места ДТП. В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения. Около 10 утра 10 апреля возле дома №118 по улице Промышленной неустановленный водитель повредил автомобиль Lada Kalina. В период с 00:45 до 02:00 15 апреля возле дома №3а по улице Родионовых неизвестный автомобилист разбил Mitsubishi Lancer и скрылся с места ДТП. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону: 89155588788.