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Липецкая вечЁрка: погибшие мать и дети, суд над распылившим в полицейских перцовый баллончик и доходы депутатов

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#вечЁрка #пожар #суд #декларация
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Липецкая вечЁрка: погибшие мать и дети, суд над распылившим в полицейских перцовый баллончик и доходы депутатов

Сегодня, 15 апреля стало известно о смерти девочки, которую из горящей квартиры вынесли спасатели и в тяжелом состоянии привезли в больницу, начался суд над липчанином, распылившим в полицейских перцовый баллончик на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, и депутаты облсовета отчитались о доходах за 2020 год.

Накануне в доме на улице Сергея Казьмина, это в районе Опытной станции, произошел пожар. Сначала новости были ободряющими: из горевшей квартиры пожарные спасли трех детей и их мать. Но в скорой, по дороге в больницу женщина и ее годовалая дочь умерли. А сегодня стало известно о  смерти двухлетней девочки. Ее успели привезти в больницу, но спасти не смогли. В живых остался только трехлетний мальчик, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии. Отец семейства во время пожара находился на работе.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Руководитель ведомства Евгений Шаповалов взял его расследование под личный контроль. Проконтролирует расследование и прокуратура Правобережного района. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Данковчане сегодня с ужасом наблюдали за клубами дыма над городом. Дым поднимался с территории химзавода «Силан». Но все оказалось не так страшно, на заводе загорелась бочка с растворителем. Опасности для здоровья людей в Данкове нет, сообщил глава района Валерий Фалеев.

Пожар начался из-за горящей травы. За сутки в регионе, кстати, зарегистрировано 178 пожаров на площади более 57 гектаров! 

Ближе к вечеру сгорел жилой дом в селе Хрущевка, обошлось без пострадавших.

13 апреля GOROD48 рассказывал о  сгоревшей возле ОЭЗ «Липецк» пожарной машине. Сегодня стало известно, что ее  49-летний водитель находится в больнице с 22% ожогов тела. У него серьёзно обожжены руки, голова, ноги, роговица глаз. Все эти травмы мужчина получил, пытаясь включить насос для подачи воды, а потом, чтобы завезти и спасти от огня машину. Сегодня его перевели из реанимации в обычную палату.

Сегодня в Советском суде начался процесс по делу Сергея Павлюткина. 25-летний липчанин распылил перцовый баллончик в полицейских на акции в поддержку Алексея Навального. Сергея Павлюткина обвиняют по статье УК РФ «Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

Депутаты областного Совета отчитались о доходах за 2020 год. Максимальный доход задекларировала сестра-близнец мэра Евгении Уваркиной Елена Латышева - 322 578 461 рубль 25 копеек.  А самый низкий доход задекларировал депутат Олег Хомутинников, он заработал в прошлом году 74 371 рубль 10 копеек, то есть 6 197 рублей в месяц.

И еще о том что случилось за день. Новостью это не назовешь:  на площади Победы опять пробка. Чтобы наладить движение по ремонтируемой площади Липецкгорсвет начал перенастраивать светофоры.
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#вечЁрка #пожар #суд #декларация
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Комментарии (1)

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Валерий

28 минут назад
Зашибись доходы где так можно заработать, люди гниют на комбинате да везде на работе за то чтобы прокормить себя и свою семью, а тут такие буржуи
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