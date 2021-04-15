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Липецкая вечЁрка: погибшие мать и дети, суд над распылившим в полицейских перцовый баллончик и доходы депутатов
Сегодня, 15 апреля стало известно о смерти девочки, которую из горящей квартиры вынесли спасатели и в тяжелом состоянии привезли в больницу, начался суд над липчанином, распылившим в полицейских перцовый баллончик на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, и депутаты облсовета отчитались о доходах за 2020 год.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Руководитель ведомства Евгений Шаповалов взял его расследование под личный контроль. Проконтролирует расследование и прокуратура Правобережного района. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Данковчане сегодня с ужасом наблюдали за клубами дыма над городом. Дым поднимался с территории химзавода «Силан». Но все оказалось не так страшно, на заводе загорелась бочка с растворителем. Опасности для здоровья людей в Данкове нет, сообщил глава района Валерий Фалеев.
Пожар начался из-за горящей травы. За сутки в регионе, кстати, зарегистрировано 178 пожаров на площади более 57 гектаров!
Ближе к вечеру сгорел жилой дом в селе Хрущевка, обошлось без пострадавших.
13 апреля GOROD48 рассказывал о сгоревшей возле ОЭЗ «Липецк» пожарной машине. Сегодня стало известно, что ее 49-летний водитель находится в больнице с 22% ожогов тела. У него серьёзно обожжены руки, голова, ноги, роговица глаз. Все эти травмы мужчина получил, пытаясь включить насос для подачи воды, а потом, чтобы завезти и спасти от огня машину. Сегодня его перевели из реанимации в обычную палату.
Сегодня в Советском суде начался процесс по делу Сергея Павлюткина. 25-летний липчанин распылил перцовый баллончик в полицейских на акции в поддержку Алексея Навального. Сергея Павлюткина обвиняют по статье УК РФ «Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.
Депутаты областного Совета отчитались о доходах за 2020 год. Максимальный доход задекларировала сестра-близнец мэра Евгении Уваркиной Елена Латышева - 322 578 461 рубль 25 копеек. А самый низкий доход задекларировал депутат Олег Хомутинников, он заработал в прошлом году 74 371 рубль 10 копеек, то есть 6 197 рублей в месяц.
И еще о том что случилось за день. Новостью это не назовешь: на площади Победы опять пробка. Чтобы наладить движение по ремонтируемой площади Липецкгорсвет начал перенастраивать светофоры.
Валерий