Липецкая вечЁрка: погибшие мать и дети, суд над распылившим в полицейских перцовый баллончик и доходы депутатов

Сегодня, 15 апреля стало известно о смерти девочки, которую из горящей квартиры вынесли спасатели и в тяжелом состоянии привезли в больницу, начался суд над липчанином, распылившим в полицейских перцовый баллончик на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, и депутаты облсовета отчитались о доходах за 2020 год.