УФАС продолжает рассматривать спор энергетиков и предпринимателя о штрафе после проверки

Липецкое РСПП продолжает отслеживать развитие сложных взаимоотношений энергетиков и бизнеса – общение сетевой энергетической организации и предпринимателей все активнее переходит в рамки правовых юридических споров.





Так, 13 апреля в управлении Федеральной антимонопольной службы Липецкой области прошло второе заседание по жалобе липецкого предпринимателя на действия энергетиков электросетевой компании ПАО «МРСК Центра-«Липецкэнерго» - после инструментальной поверки прибора учета он получил многомиллионные счета в качестве начислений за ненормативное потребление.



Поверка счетчика на данном предприятии прошла в декабре прошлого года. Энергетики объяснили начисление штрафа тем, что был поврежден прибор учета – а именно, имели место повреждения пломб. Предприниматель обратился в Липецкое УФАС, поскольку не согласился с полученным актом о безучетном потреблении энергии. По словам бизнесмена, в полученном позже акте от энергетиков не было подписи собственника – с пояснением, что он отказался подписывать документ.



По жалобе бизнесмена антимонопольная служба возбудила дело о нарушении конкуренции по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Как пояснили в ведомстве: «По предоставленной информации, в действиях сетевой организации по составлению акта проверки прибора учёта, а также акта о неучтённом потреблении электроэнергии содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку, по мнению заявителя, совершены с превышением предоставленных полномочий и ущемляют его интересы в сфере предпринимательской деятельности».



На первом заседании в УФАС каждая из сторон давала свои пояснения по делу. На втором заседании предполагалось изучить дополнительные документы, которые относились к теме проверок. Также участники процесса уточняли, что является уведомлением хозяйствующего субъекта о плановой проверке, антимонопольщики проясняли, была ли проверка проведена до конца и могли энергетики на основании тех данных начислить штраф.



Между тем со штрафами в миллионы рублей от энергосбытовой компании столкнулись уже десятки липецких предприятий – хозяйственники ищут способы борьбы с возросшими штрафными санкциями. В региональном объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» этой проблеме посвятили в начале марта отдельный круглый стол – на нем сразу несколько представителей бизнес-сообщества пожаловались на электросетевую компанию ПАО «МРСК Центра-«Липецкэнерго». Они считают, что массовые проверки сотрудниками МРСК счетчиков привели к росту необоснованных штрафов за неучтенную электроэнергию в течение года. Что, в свою очередь, ставит предприятия в это и без того непростое время на грань выживания. Сами расчеты штрафов бизнесмены назвали на круглом столе абсурдными: для многих предприятий штрафные начисления в десятки и даже в сотни раз превышают их среднемесячное потребление электроэнергии.



- Сегодня в Липецком УФАС прошло второе заседание по спору между предприятием и энергетиками, - отметила после заседания заместитель председателя правления липецкого регионального отделения РСПП Ольга Митрохина. – Спор продолжается, лично у меня сложилось впечатление, что энергетики пытаются затянуть его разрешение, во время не предоставляют документы. К сожалению, это не помогает решить проблему, а следующее заседание состоится только после 10 мая. Вообще после нынешнего заседания для меня было удивлением узнать, что, по мнению энергосетевых компаний, они не должны предупреждать предпринимателя о проверке за пять дней. По мнению сетевой компании достаточно того, что они размещают информацию на своем сайте и предприниматели должны сами отслеживать. Но при проверки должны присутствовать квалифицированные представители хозяйствующего субъекта, а если по каким- то причинам их нет в офисе или на производственной площадке в момент такой плановой, но внезапной проверки? Такой вот формальный подход. Продолжает оставаться вопрос почему у наших соседей, например в Белгородской области, таких проблем у бизнеса нет? Конечно, расчет самих штрафов – он астрономический, и это отдельная тема.

