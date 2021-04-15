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В Белгородской области 81-летняя женщина погибла от горящей травы

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#пожар

Женщина занималась уборкой сухой травы в огороде, в ходе пала травы пламя разгорелось и перекинулось на одежду пожилой женщины.

Накануне вечером в полицию Прохоровского района поступило сообщение об обнаружении на территории домовладения в селе Радьковка Прохоровского района тела хозяйки дома. По данному факту Яковлевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Белгородской области было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 14 апреля 81-летняя хозяйка частного дома на своем огороде занималась уборкой сухой травы. В ходе пала травы пламя разгорелось, женщина пыталась потушить его, но огонь перекинулся на одежду хозяйки дома. Она погибла от термического воздействия.

Следователями осмотрено место происшествия с применением специальной криминалистической техники для исключения факта применения горючих веществ при пале травы. Устанавливаются очевидцы произошедшего, опрашиваются соседи, проверяются все версии произошедшего, приоритетной является несчастный случай. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщается на сайте СК РФ по региону.
131
#пожар

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