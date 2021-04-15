В Липецкой области начали сажать «Сад памяти»

В Задонском районе посадили 20 тысяч деревьев.

В Задонском районе Липецкой области прошла акция «Сад Памяти». Сад памяти - международная акция, цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, в Задонском районе на территории Скорняковского участкового лесничества в государственном лесном фонде сотрудниками «Донского лесничества», «Донского лесхоза», УФСИН России по Липецкой области и Донской сельской администрации было высажено более 20 000 штук сеянцев сосны обыкновенной, это около 5 гектаров молодого леса. Весь посадочный материал выращен на лесном питомнике «Донского лесхоза». В акции принимали участие более 60 человек.