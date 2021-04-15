За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 87 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 816 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 530 человек выздоровели, 2 690 — лечатся, 596 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 594 человека.

В больницах сегодня находятся 258 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 432 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 76 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место традиционно в Липецке — 34 заболевших, второе место поделили Елец и Лебедянский район — по 7 случаев, третье у Грязинского района — 6. В Липецком и Задонском районах — по 4, в Данковском, Елецком и Становлянском районах — по 2, в Добринском, Добровском, Долгоруковском, Лев-Толстовском, Тербунском, Усманском, Чаплыгинском и Воловском районах — по одному заболевшему.