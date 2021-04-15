Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода до 100 млрд долларов в год

Россия к 2050 году собирается зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.





Соответствующий документ разработан в Минэнерго и согласован с компаниями и профильными ведомствами, - сообщил



Разница в прогнозах связана с различными сценариями развития мирового рынка водорода в качестве энергоносителя и, соответственно, от спроса на него, следует из документа. Сейчас такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, считают авторы концепции. Рынок может быть как глобальным — "с крупнотоннажными перевозками водорода от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа (СПГ)", так и локальным, когда производство и потребление водорода будут сосредоточены в рамках одних и тех же стран или регионов, - сообщается в Концепции.



Россия как потенциально крупный поставщик водорода заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей, - говорится в проекте.



В России намерены развивать технологии производства как "зеленого", так и "голубого" водорода, - заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров 13 апреля на конференции Ассоциации европейского бизнеса. По его словам, водород будет использоваться для нужд автотранспорта наряду с другими видами газомоторного топлива (сжиженный и компримированный, или сжатый, природный газ).



Концепция предусматривает, что уже к 2024 году экспорт экологически чистого водорода из России вырастет до 200 тыс. — 1 млн т, принося производителям доходы в размере от $0,6 млрд до $3,3 млрд, а к 2035 году поставки достигнут 2–7 млн т с $7,8–21,1 млрд доходов. К 2050 году в зависимости от сценария доходы могут вырасти до $23,6–100,2 млрд в год, прогнозируется в документе.











Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т, - сообщается в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.Соответствующий документ разработан в Минэнерго и согласован с компаниями и профильными ведомствами, - сообщил РБК представитель Минэнерго. По его словам, сейчас начата процедура согласования концепции с правительством.Разница в прогнозах связана с различными сценариями развития мирового рынка водорода в качестве энергоносителя и, соответственно, от спроса на него, следует из документа. Сейчас такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, считают авторы концепции. Рынок может быть как глобальным — "с крупнотоннажными перевозками водорода от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа (СПГ)", так и локальным, когда производство и потребление водорода будут сосредоточены в рамках одних и тех же стран или регионов, - сообщается в Концепции.Россия как потенциально крупный поставщик водорода заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей, - говорится в проекте.В России намерены развивать технологии производства как "зеленого", так и "голубого" водорода, - заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров 13 апреля на конференции Ассоциации европейского бизнеса. По его словам, водород будет использоваться для нужд автотранспорта наряду с другими видами газомоторного топлива (сжиженный и компримированный, или сжатый, природный газ).Концепция предусматривает, что уже к 2024 году экспорт экологически чистого водорода из России вырастет до 200 тыс. — 1 млн т, принося производителям доходы в размере от $0,6 млрд до $3,3 млрд, а к 2035 году поставки достигнут 2–7 млн т с $7,8–21,1 млрд доходов. К 2050 году в зависимости от сценария доходы могут вырасти до $23,6–100,2 млрд в год, прогнозируется в документе.