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сегодня, 14:15

Мэрия Липецка нашла желающих достроить три из 23-х городских долгостроев

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#долгострой
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Мэрия Липецка нашла желающих достроить три из 23-х городских долгостроев

Желающих купить «заброшки» - единицы.

По состоянию на начало года в Липецке насчитывалось 23 объекта незавершенного строительства. Об этом на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заявила председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Виктория Катасонова.

- Все эти объекты осмотрены не раз. Собственники пяти долгостроев привлечены с начала года к административной ответственности. Со всеми собственниками проведены встречи. Основной способ решения проблемы - изъятие земельных участков и продажа их с аукционов, - сказала чиновница.

Однако долгострои мало кому интересны. В первую очередь, из-за цены. Так, знаменитую высотку на улице Неделина, которая планировалась под гостинично-административный комплекс, оценили в 510 млн рублей, и на нее охотников не нашлось. Еще один знаменитый долгострой - между 20-м и 21-м микрорайонами на проспекте 60 лет СССР, где в свое время могло появится крупнейшее в Центральном Черноземье казино, не заинтересовал никого из потенциальных инвесторов при стартовой цене в 211,3 миллиона.

Во-вторых, что строить на руинах? Этим вопросом задался депутат Кирилл Ерихов. Что можно возвести на месте котлована на проспекте Победы? Еще один торговый комплекс? Он, по мнению депутата, никому не нужен. Жилье? Но это невозможно по закону!

Наконец, долгострои могут находиться под арестом, как, например, двухэтажная стоянка (гаражи) на улице Звездной, ранее принадлежавшая находящемуся в международном розыске депутату облсовета Михаилу Захарову.

За два последних года чиновникам удалось все же сбыть три долгостроя. Так, за 53 млн рублей ушел долгострой-торговый центр на Набережной.

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за 16,6 млн рублей было продано свайное поле на улице Мистюкова, где так и не построили спортивно-оздоровительный центр

Третьим объектом, нашедшем хозяина, стало недостроенного здание на Воронежском шоссе в районе гипермаркета «Ашан», обошедшееся покупателю в 29,4 млн рублей.

На остальные долгострои охочих довести дело до конца не нашлось.

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никто не захотел купить за 70,7 млн рублей здание кафе «Флагман» и помещение дискотеки в парке Победа, которому вот уже 15 лет

- Казуистика законодательства такова, что областное управление имущественных и земельных отношений, не найдя желающих купить долгострой с торгов, обязано заключить повторный договор аренды с прежним его собственником. В Липецкой области этот срок - три года, - сказала депутатам Виктория Катасонова.

Председатель департамента сообщила, что мэрия «в ручном режиме» ищет инвесторов на такие объекты.

- А нельзя ли продать их подешевле? - поинтересовался пеовый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Из ответа Виктории Катасоновой следовало, что стартовую цену объектов незавершенного строительства определяет независимый оценщик. Администрация Липецка предложила коллегам с Горы, администрации области, разработать механизм снижения цены продажи долгостроев с пошаговым снижением, но пока ответа на это предложение не получила.
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#долгострой
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Комментарии (3)

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5 минут назад
Папа псих, я бы, сказал не некультурного ненаследия неюнеско
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Папа псих

32 минуты назад
Руки прочь от ВсеЛипецкого культурного наследия ЮНЕСКО
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Алькаш

58 минут назад
У меня тут стелотара на балконе складирована,может ребятишки купят заодно?А чё?
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