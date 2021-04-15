Общество
сегодня, 14:07
Около пяти тысяч липецких выпускников написали итоговое сочинение
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127 детей писали изложение.
Сегодня одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском выпускников к ЕГЭ.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, итоговое сочинение в нашем регионе писали около пяти тысяч человек, 127 детей с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения выбрали изложение.
Ещё в начале учебного года были утверждены пять направлений итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой». В рамках данных направлений разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно, они стали известны выпускникам за 15 минут до начала испытания.
Итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00. На выполнение работы было отведено 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения работы увеличена на 1,5 часа.
Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. Особое внимание при проверке эксперты уделят соответствию теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи и грамотности.
Итоговое сочинение (изложение) оцениваются по системе «зачет» или «незачет». Сочинения сначала поверят в школе, затем их отсканируют в региональном центре обработки информации и направят в федеральный центр тестирования. Узнать свои результаты выпускники смогут не позднее 24 апреля.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, итоговое сочинение в нашем регионе писали около пяти тысяч человек, 127 детей с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения выбрали изложение.
Ещё в начале учебного года были утверждены пять направлений итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой». В рамках данных направлений разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно, они стали известны выпускникам за 15 минут до начала испытания.
Итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00. На выполнение работы было отведено 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения работы увеличена на 1,5 часа.
Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. Особое внимание при проверке эксперты уделят соответствию теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи и грамотности.
Итоговое сочинение (изложение) оцениваются по системе «зачет» или «незачет». Сочинения сначала поверят в школе, затем их отсканируют в региональном центре обработки информации и направят в федеральный центр тестирования. Узнать свои результаты выпускники смогут не позднее 24 апреля.
Ученики, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 и 19 мая.
Фото - deptno.lipetsk.ru
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