Общество

сегодня, 14:02

Ельчан просят сообщать о пьяных водителях

2 355
#рейд
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Ельчан просят сообщать о пьяных водителях

Рейды в городе пройдут с 16 по 18 апреля.

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу, с 16 по 18 апреля в городе будет проходит профилактическая акция: выявление лишенных прав за пьяную езду водителей, которые снова сели за руль.

- Просим сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Ельцу: 02, 6-00-94, 6-01-84, - обращается к ельчанам городская автоинспекция.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими ПДД.

В соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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#рейд
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Комментарии (2)

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Лавочница

36 минут назад
Всех найденных стукачей надо сдавать на всенародное осуждение.
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Гы

сегодня, 14:11
Давно пора,еще надо премию за каждого "сданного" пьяного ездюка платить,тысяч 5-7 хотя бы,вот тогда заживем.Да и вообще за видео нарушения ПДД,отправленного в ГИБДД,если 10% от суммы штрафа платить будут,ездюков на дороге убавится.ГЫ.
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