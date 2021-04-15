Общество
сегодня, 14:02
Ельчан просят сообщать о пьяных водителях
Рейды в городе пройдут с 16 по 18 апреля.
Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу, с 16 по 18 апреля в городе будет проходит профилактическая акция: выявление лишенных прав за пьяную езду водителей, которые снова сели за руль.
- Просим сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Ельцу: 02, 6-00-94, 6-01-84, - обращается к ельчанам городская автоинспекция.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими ПДД.
В соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
- Просим сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Ельцу: 02, 6-00-94, 6-01-84, - обращается к ельчанам городская автоинспекция.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими ПДД.
В соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Лавочница
Гы