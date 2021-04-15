Ельчан просят сообщать о пьяных водителях

Рейды в городе пройдут с 16 по 18 апреля.

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу, с 16 по 18 апреля в городе будет проходит профилактическая акция: выявление лишенных прав за пьяную езду водителей, которые снова сели за руль.



- Просим сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Ельцу: 02, 6-00-94, 6-01-84, - обращается к ельчанам городская автоинспекция.



За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими ПДД.



В соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.