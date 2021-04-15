Полицейские раскрывают половину краж из садовых домиков в Липецке

Сотрудники правоохранительных органов не ждут лавину заявлений с началом дачного сезона.

За первый квартал 2021 года в Липецке зарегистрировано два десятка краж из домиков в садовых товариществах, половина из которых уже раскрыта. Липецкие полицейские не ждут наплыва заявлений о кражах с садовых участков с началом дачного сезона, который запланирован на 17 апреля Владельцы садовых домиков в течение года, даже в холодный период, периодически навещают свои участки и сразу заявляют в полицию о кражах. Чаще всего воры уносят

предметы и вещи, изготовленные из металла, а также электроинструменты и электробытовые приборы.





- Сейчас на территории Липецка насчитывается 55 садоводческих некоммерческих товариществ, большая часть, из которых расположена на территории обслуживания городских отделов полиции №№ 4 и 5. Анализ преступлений, совершаемых на территории садоводческих товариществ показал, что все уголовно-наказуемые деяния связаны с кражами, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Сотрудники полиции постоянно проводят рабочие встречи с представителями садоводческих товариществ на предмет их технической укрепленности и защищенности. При проведении обходов жилого сектора с владельцами садовых домиков полицейские регулярно проводят информационно-предупредительную работу.



Памятка для владельцев садовых участков:

1. Не оставляйте на даче ценные вещи.

2. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним.

3. Чаще навещайте свое загородное жилище.

4. Попросите соседей присматривать за вашим домом.

5. В случае потери ключей срочно замените замки.

6. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

7. Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции постарайтесь сохранить следы преступления.





- При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, транспортных средств с регистрационными номерами других регионов, просим незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 (102 – с мобильного), - дополнили в ведомстве.