Общество

28 минут назад

Тариф на эвакуацию катеров вырастет на 8%

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#тариф #эвакуация
Тариф на эвакуацию катеров вырастет на 8%

Это подорожание произойдет в течение трех лет.

Региональное управление потребительского рынка и ценовой политики издало приказ об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории Липецкой области. Приказ регламентирует тарифы с 16 апреля 2021 года до 31 декабря 2023 года.

Тариф на эвакуацию задержанных судов в 2021 году составит 11 434 рубля, в 2023 году он вырастет до 12 355 рублей. Рост за три года составит чуть более 8%. Тариф за час хранения в 2021 году установлен в 73 рубля, а с 2023 года он составит 79 рублей.

Тарифы за эвакуацию и стоянку распространяются на те суда, которые задержаны в акваториях рек Дон и Воронеж, Матырского водохранилища в границах Липецкого и Грязинского района, Липецка.
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#тариф #эвакуация

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Игорь

13 минут назад
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