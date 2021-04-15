Чаще всего липчане жалуются в Госжилинспекцию на начисление платы за коммунальные услуги

5,58 миллиона рублей вернули в результате перерасчёта.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в первом квартале туда поступило 4459 обращений, большинство из них касались вопросов начисления платы за коммунальные услуги, содержания многоквартирных домов и придомовых территорий. Также липчане обращались по вопросам технического состояния строительных конструкций дома и внутридомового инженерного оборудования, предоставления коммунальных услуг, начисления платы за содержание и ремонт жилья.



По этим обращениям Госжилинспекцией проведено 2312 проверок и 540 обследований многоквартирных домов. Было выявлено 1877 нарушений, выдано 563 предписания об устранении выявленных нарушений, 166 предостережений о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть выявленных нарушений управляющими организациями оперативно устранена.



В первом квартале этого года организациями ЖКХ по предписаниям Госжилинспекции проведены работы по замене и ремонту трубопроводов инженерных сетей в 143 домах, текущему ремонту подъездов в 59 домах, общестроительные работы (ремонт окон, дверей, полов, вентканалов, почтовых ящиков, отмостки, цоколя) в 85 домах.



Сделан перерасчет платы за коммунальные услуги (возврат средств) на сумму 5,58 миллиона рублей.