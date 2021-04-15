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сегодня, 12:49

Липчанам запретили посещать леса

11 842
#лес #пожар
1
Липчанам запретили посещать леса

На въездах установят предупредительные аншлаги.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них на транспорте в 2021 году. Ограничение на посещение лесов вводят с 15 апреля по 5 мая 2021.

Управление лесного хозяйства Липецкой области обязано установить на въездах в леса предупредительные аншлаги о запрете, патрулировать лесополосы вместе с сотрудниками правоохранительных органов — регистрировать всех прибывающих в лесах, ввести контрольно-пропускные пункты, проводить совместные рейды с полицией. Отдельного внимания удостоят леса в черте Липецке — их будут патрулировать вместе с сотрудниками МЧС.

Главам администраций рекомендовано принять меры к недопущению пала травы возле лесных массивов, сделать противопожарные полосы, проводить разъяснительную работу.
- Управление лесного хозяйства убедительно просит жителей города и области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств! За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, штраф для физических лиц составляет от 4000 руб. до 5000 руб., для должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб., для юридических лиц от 300000 руб. до 500000 рублей. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00., - отметили в ведомстве.
Особый противопожарный режим в Липецкой области объявлен с 12 апреля по 31 августа.
11 842
#лес #пожар
1

Комментарии (11)

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Котэ

4 минуты назад
Animal planet., Собака должна жить в лесу. Лес вообще надо огородить колючей проволокой и свезти туда из города всех четвероногих нелегалов.
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***

5 минут назад
Для этого и горит везде трава! Теперь все понятно.
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Бывалый

7 минут назад
Скоро уже из дома запретят выходить. Прямо концлагерь устроили. И что они сделают, если я заехал в лес подышать лесным воздухом, необходимым мне для улучшения здоровья? К выхлопной трубе приговорят?
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Игорь

13 минут назад
Фокс, Дожди не пойдут. Они контролируют осадки с помощью распыления аэрозолей с самолетов. Химтрйлы. Понаблюдайте за небом. Все небо в дымке и псевдотутане.
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Модест

29 минут назад
А дышать еще можно?
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Фокс

42 минуты назад
Не занимайтесь истерикой в попытке прикрыть себе "тыл", завтра-послезавтра пойдут дожди и вся ваша судорога с режимами будет лишней
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митяй

45 минут назад
шуточки а вас лишили всех прав.Когда же русский начнет думать и анализировать что происходит на самом деле
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Не понял

45 минут назад
заходить в лес и пешим ходом нельзя?
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Сергей 13

49 минут назад
А шо такое "предупредительный аншлаг"?А пулемёты,работающие в автоматическом режиме,на движение, будут устанавливать?
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Липчанин

53 минуты назад
Все правильно, к каждому ГЛОНАС, что б не дай Бог свернул с маршрута утверждённого администрацией
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