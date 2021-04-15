Липчанам запретили посещать леса

На въездах установят предупредительные аншлаги.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них на транспорте в 2021 году. Ограничение на посещение лесов вводят с 15 апреля по 5 мая 2021.



Управление лесного хозяйства Липецкой области обязано установить на въездах в леса предупредительные аншлаги о запрете, патрулировать лесополосы вместе с сотрудниками правоохранительных органов — регистрировать всех прибывающих в лесах, ввести контрольно-пропускные пункты, проводить совместные рейды с полицией. Отдельного внимания удостоят леса в черте Липецке — их будут патрулировать вместе с сотрудниками МЧС.



Главам администраций рекомендовано принять меры к недопущению пала травы возле лесных массивов, сделать противопожарные полосы, проводить разъяснительную работу.

- Управление лесного хозяйства убедительно просит жителей города и области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств! За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, штраф для физических лиц составляет от 4000 руб. до 5000 руб., для должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб., для юридических лиц от 300000 руб. до 500000 рублей. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00., - отметили в ведомстве.

Особый противопожарный режим в Липецкой области объявлен с 12 апреля по 31 августа.