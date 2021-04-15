На улице Студеновской могут построить 3-этажный магазин

Участок для здания выделен за торговым центром. Пока это пустырь.

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило аукцион на аренду земельного участка под строительство магазина. На торги выставили участок на улице Студеновской. Он расположен за торговым центром «Липецк».



Лот начнут торговать с 923 225 рублей. На аренду земли могут претендовать физические и юридические лица. Для земельного участка в 1 228 квадратных метров определены допустимые параметры строительства. Участок относится к зоне делового общественного и коммерческого назначения, он предусмотрен для капитального строительства - размещения магазина. Он может быть не выше трех этажей и более 5 000 квадратных метров торговой площади. Застройщику нужно будет обязательно пройти согласование архитектурно-градостроительного облика магазина.



Аукцион на аренду земли запланирован на 27 мая. Победитель, предложивший самую высокую цену за аренду, получит участок в распоряжение на 58 месяцев.