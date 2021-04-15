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сегодня, 12:35

На улице Студеновской могут построить 3-этажный магазин

7 644
#строительство #аренда #магазин #аукцион
1
На улице Студеновской могут построить 3-этажный магазин

Участок для здания выделен за торговым центром. Пока это пустырь.

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило аукцион на аренду земельного участка под строительство магазина. На торги выставили участок на улице Студеновской. Он расположен за торговым центром «Липецк».

Лот начнут торговать с 923 225 рублей. На аренду земли могут претендовать физические и юридические лица. Для земельного участка в 1 228 квадратных метров определены допустимые параметры строительства. Участок относится к зоне делового общественного и коммерческого назначения, он предусмотрен для капитального строительства - размещения магазина. Он может быть не выше трех этажей и более 5 000 квадратных метров торговой площади. Застройщику нужно будет обязательно пройти согласование архитектурно-градостроительного облика магазина.

Аукцион на аренду земли запланирован на 27 мая. Победитель, предложивший самую высокую цену за аренду, получит участок в распоряжение на 58 месяцев.
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#строительство #аренда #магазин #аукцион
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Комментарии (7)

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Вася гость

2 минуты назад
Тут в Липецке скоро и действующие трц закроются и сьедут как минимум в Воронеж!!! А вы еще строете. Кому? Довели город до деревенского типа. Ни с детьми погулять не где, ни парков, ни пляжа нормального, ни развлечений..... Обидно!!!
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Гы

45 минут назад
Так ведь могут и не построить. А построят 20- этажную гостиницу.
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12

47 минут назад
Куда вы их плодите? Ведь есть же ТЦ Липецк так нет, надо за ним еще один построить.
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Эксперт

сегодня, 12:57
Отлично жду с нетерпением Магнит Гипермаркет
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***

сегодня, 12:53
кому он нужен??? стройте спортивные комплексы, дети должны заниматься спортом, не шариться по трц.
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Слава России

сегодня, 12:48
Слава спекулянтам.
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Одни магазины

сегодня, 12:44
Вся жизнь купи-продай. Век потребительства и китайского шипотреба
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