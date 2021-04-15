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В Тюменской области начальника ГИБДД задержали по подозрению в получении взяток
Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина. Он подозревается в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзамена.
В зависимости от роли и степени участия каждый из них подозревается в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также 6 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
Речь идет о взятках за выдачу водительских прав. Как выяснило следствие, с августа по октябрь прошлого года люди, которые хотели получить права без сдачи экзамена, платили за это посреднику. Тот передавал деньги начальнику управления ГИБДД, а он, в свою очередь, давал подчиненным указания о приеме экзаменов без фактической их сдачи.
Посредника задержали. Причастность начальника УГИБДД к делу установили в ходе расследования в отношении начальника межрайонного отдела регистрационно- экзаменационной работы и технадзора авто- и мото- транспортных средств УМВД России по Тюменской области, которого также обвиняют в коррупции.
Дома у подозреваемого и в его служебном кабинете прошли обыски. Решается вопрос о мере пресечения.
Кроме того, проводятся мероприятия по изъятию и осмотру документов, подтверждающих факт совершения указанных преступлений, - говорится в сообщении СК РФ по Тюменской области.
Как следует из информации на сайте Госавтоинспекции, тюменское управление возглавляет полковник полиции Александр Селюнин, - передает РИА Новости.