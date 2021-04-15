Коронавирус

56 минут назад

От COVID-19 за сутки умерли четыре человека, 87 - выздоровели

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#коронавирус
От COVID-19 за сутки умерли четыре человека, 87 - выздоровели

В Липецкой области за минувшие сутки выявлены 76 случаев инфицирования коронавирусом, 87 человек из ранее заболевших выздоровели, четыре человека от COVID-19 скончались. Об этом сегодня сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в регионе СOVID-19 заболели  28 816 человек, 25 530 из них выздоровели, 594 - умерли.

В России за сутки выявлены 8 944 случаев инфицирования коронавирусом, 10 225 человек выздоровели, 398 человек умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 4 675 153 случая коронавирусной инфекции, 4 301 448 человек выздоровели, 104 398 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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