56 минут назад
От COVID-19 за сутки умерли четыре человека, 87 - выздоровели
В Липецкой области за минувшие сутки выявлены 76 случаев инфицирования коронавирусом, 87 человек из ранее заболевших выздоровели, четыре человека от COVID-19 скончались. Об этом сегодня сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
В России за сутки выявлены 8 944 случаев инфицирования коронавирусом, 10 225 человек выздоровели, 398 человек умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 4 675 153 случая коронавирусной инфекции, 4 301 448 человек выздоровели, 104 398 человек от COVID-19 умерли.