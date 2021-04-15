«Какие могут быть плановые работы зимой на сетях отопления?»

В Липецком горсовете поставили под сомнение терминологию ресурсоснабжающих организаций.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Александр Пушилин рассказал о состоянии коммунальных объектов и сетей.Из отчета следовало, что городская коммунальная инфраструктура находится в плачевном состоянии. Возьмем водоснабжение. В 2019 году на сетях ЛГЭКа длиной 1063 км было зафиксировано 110 аварий, в 2020-м - 121. Каждый второй километр сетей нуждается в замене (в 2020 году - 547 км). Посетовав на такое положение дел, Александр Пушилин в то же самое время назвал городской водопровод работоспособным и ремонтопригодным.Длина канализационных сетей в Липецке - 1409 км. В замене в прошлом году нуждались 617 километров труб. Ни копейки за два последних года власти на это не выделили.По словам чиновника, Липецк всего на 50% обеспечен сетями ливневой канализации. Планами департамента предусмотрены затраты на строительство таких сетей в размере 2,3 млрд рублей. В 2019-2020 годах из бюджета не было потрачено ни рубля на строительство ливневок. Новой сетью за счет, главным образом, средств федерального бюджета обзавелся за два последние года лишь проспект Победы. В этом году начнется строительство ливневки по улице 50 лет НЛМК.Длина сети теплоснабжения в Липецке в двухтрубном исполнении - 688 км. Значительная часть теплосетей эксплуатируется более 25 лет. Все сети в возрасте от 50 лет и старше нуждаются в замене. На объектах АО «ЛГЭК» в завершившемся отопительном году был 31 порыв, ПАО «Квадра» отчиталась о двух коммунальных авариях.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал доклад Александра Пушилина неполным и усомнился в терминологии ресурсоснабжающих организаций:- Надо фиксировать все инциденты на сетях. А мы видим подмену понятий. Так, аварии мы называем как угодно: инцидентами или плановыми ремонтными работами. Но какие могут быть плановые работы зимой на сетях отопления? Все такие ЧП надо фиксировать. Основным индикатором оценки работы ресурсников должная быть надежность системы доведения ресурсов до потребителей.Главный инженер производственного подразделения ПП «Липецкие тепловые сети» липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников не согласился с критикой, заявив, что компания не скрывает никакой информации о порывах на сетях- Вы лукавите! - реплика Бориса Понаморева осталась без ответа.Алексей Пшеничников сообщил, что цена инвестпрограммы «Квадры» в прошлом году превысила 448 млн рублей. За эти средства было переложено 9,3 км сетей и построено 1,2 километра новых. В этом году на такого рода затраты расходы «Квадры» вырастут до 512 миллионов. В планах - капремонт 6,8 км сетей и строительство 4 км новых сетей, в том числе по улице Стаханова, где в прошлом году в яму с кипятком угодили двое горожан.Заместитель начальника областного управления энергетики и тарифов Станислав Белых сообщил депутатам, что для регистрации всех ЧП на сетях Минстроем создана федеральная цифровая платформа, в которую заведены все ресурсоснабжающие организации. По словам чиновника, Минстрой прописывает, что все внеплановые отключения на срок свыше 2 часов официально называются технологическими инцидентами, а свыше 8 часов им автоматически присваивается статус аварий.Депутат Светлана Бессонова, в свою очередь, возмутилась постоянными порывами на водопроводных сетях, поверх которых проходят отремонтированные дороги. Как взаимодействуют ресурсники и дорожники по синхронизации планов по ремонту сетей и дорог, чтобы не раскапывать новый асфальт?- При планировании ремонтов дорог мы рассылаем во все РСО наши планы доля корректировки, - ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.- На улице Полярной в этом году наконец-то сделают дорогу. Но там рвет водопровод по нескольку раз в год. Что будет с новой дорогой после очередного порыва на сети?- Не могу сказать, - ответил Николай Дергунов.Главный инженер ЛГЭКа Дмитрий Будюкин тоже попытался ответить на этот вопрос. Он заявил, что порывы на ветхих водопроводных сетях - общая проблема. И эта проблема называется недофинансированием. «На частных улицах мы не можем переложить водопроводы во время ремонта дорог. У ЛГЭКа нет на это денег».Такие заявления вывели из себя спикера горсовета Александра Афанасьева:- Значит, надо на пять лет вперед планировать инвестиционные планы!- Мы не против. Но у нас уже программа готова, - ответил Николай Будюкин.- Я обращаюсь к руководству города. Создавайте комиссию вместе с депутатами и давайте вместе все планировать! - сказал председатель горсовета.Депутат Александр Кофанов, директор ООО «Стройотдел», которое в 2021-2022 годах капитально обновит улицу 50 лет НЛМК, спросил у представителя «Липецкэнерго» Сергея Дмитриева о том, будет ли МРСК-Центра убирать с нее линию ЛЭП напряжением 110 кВ? Из-за нее часть улицы остается неухоженной.Коллегу поддержал другой депутат-строитель Кирилл Ерихов. Он заметил, что земельный участок в границах ЛЭП принадлежит домостроительному комбинату, который ничего не может делать на этом участке. «Липецкэнерго» обещал включить перенос высоковольтки в свою инвестиционную программу. Сами энергетики называли ранее цену вопроса решения этой проблемы в 150-180 млн рублейПредставитель «Липецкэнерго» ответил, что планы такие есть и они не раз рассматривались областной администрацией. И заметил, что такие затраты заморозят расходы ПАО «МРСК-Центра» на другие объекты на несколько лет наперед.Но тут же выяснилось, что инвестпрограмма «Липецкэнерго» на этот год составляет 1,2 млрд рублей. Но Станислав Белых попросил депутатов особо на эту сумму не облизываться. По словам заместителя начальника областного управления энергетики и тарифов, эти деньги рассчитаны на обновление сетей и энергооборудования для всего региона:- Посмотрим, можно ли удовлетворить потребности Липецка. Но важно не нарушить баланс по региону в пользу областного центр.- Реконструкция улицы 50 лет НЛМК будет идти два года. Надо за это время решить проблему с ЛЭП. Нужно комплексно привести в порядок всю эту территорию. Будьте гибче! В одном же городе живем! - обратился к энергетикам Александр Афанасьев.