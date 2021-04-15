Убранный на время паводка мост вернули на место

Уровень воды в реке Дон заметно снизился.



Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, в селе Замятино восстановлено движение по единственному в области понтонному автомобильному мосту. Его ежегодно убирают на время паводка , с помощью троса подтягивая к одному из берегов. На место переправу вернули, как только снизился уровень воды в реке Дон.









Мост на автодороге Стебаево-Задонск-Долгоруково соединяет Задонский и Долгоруковский районы. Им пользуются жители нескольких сел – Ксизово, Засновки, Соловьевки, Калабино и других. Кроме того, эту дорогу часто выбирают автолюбители, направляющиеся в Белгород.





В этом году специалистам «Липецкдоравтоцентра» пришлось поправить сварные стыки и восстановить барьерное ограждение. Кроме того, во время паводка смыло одну из переходных мостовых железобетонных плит. Взамен положили новую, размером 6 на 1 метр, подходы к мосту заново отсыпали щебнем, который разравняли и уплотнили грейдером и катками. Для этого понадобилось доставить около 200 тонн материала.