Общество

сегодня, 11:09

Убранный на время паводка мост вернули на место

7 619
#паводок #половодье #мост
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Убранный на время паводка мост вернули на место

Уровень воды в реке Дон заметно снизился.

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, в селе Замятино восстановлено движение по единственному в области понтонному автомобильному мосту. Его ежегодно убирают на время паводка, с помощью троса подтягивая к одному из берегов. На место переправу вернули, как только снизился уровень воды в реке Дон.

мост Замятино2.jpg

В этом году специалистам «Липецкдоравтоцентра» пришлось поправить сварные стыки и восстановить барьерное ограждение. Кроме того, во время паводка смыло одну из переходных мостовых железобетонных плит. Взамен положили новую, размером 6 на 1 метр, подходы к мосту заново отсыпали щебнем, который разравняли и уплотнили грейдером и катками. Для этого понадобилось доставить около 200 тонн материала.

Мост на автодороге Стебаево-Задонск-Долгоруково соединяет Задонский и Долгоруковский районы. Им пользуются жители нескольких сел – Ксизово, Засновки, Соловьевки, Калабино и других. Кроме того, эту дорогу часто выбирают автолюбители, направляющиеся в Белгород.

Фото - transport-admlr.ru
7 619
#паводок #половодье #мост
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Комментарии (7)

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Алкан с ЛТЗ

29 минут назад
Карасик там не пошёл ещё??
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Ступор

42 минуты назад
строитель, В Матюшкино карьера ни когда небыло.Карьер выше по течению от ст Дон два км,а от Матюшкино почти 10 км
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Землянь или рыбец

44 минуты назад
Замечательный мост.Вчера проезжал и как всегда уроды богрят рыбу из под моста.И ни тебе инспекторов ,ни росгвардии ,ни гаишников.Тут главное в воду не заходить в нерестовый запрет.
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Анатолий

46 минут назад
Хорошая новость! Помчим в Ломовец на выходные.
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строитель

сегодня, 11:29
Да .река была судоходной, Баржами возили щебень с Матюшкинского карьера (по-дешевле было из-за объёма) Плавучим Краном, невдалеке от понтонного моста, разгружали баржи. понтонный мост -разводной и предназначен для пропуска судов.,а также пропуска высоких вод ,подтягивая его к левому берегу...
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Это по-нашему

сегодня, 11:19
Гениальное решение! Перед паводком мост нужно просто убирать и всё. Перед пожаром нужно убирать огнетушители, ведра и багры, перед трансляцией футбола - выключать электричество.
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Бывает

сегодня, 11:18
Раньше баржи проходили в этом месте,загадили реку,в брод перейти можно.
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