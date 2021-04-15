Происшествия

40 минут назад

На берегу Быстрой Сосны найден труп

2 976
#без вести пропавшие
На берегу Быстрой Сосны найден труп

Мужчина числился пропавшим без вести.

На берегу реке Быстрая Сосна в деревне Сахаровка Елецкого района найден труп мужчины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по отпечаткам пальцев сотрудники экспертно-криминалистического центра  установили личность погибшего. 

- Оказалось, что найдены останки 43-летнего жителя Ельца, - рассказали в пресс-службе УМВД.  – С октября прошлого года он числился пропавшим без вести.
2 976
#без вести пропавшие

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мужик

25 минут назад
На зоне не сидел случаем?
ответить

ну если по отпечаткам

34 минуты назад
Всё становится на свои места
ответить

Еще в рубрике

Ельчанку обманули при бронировании поездки
#мошенничество
2
Ельчанку обманули при бронировании поездки

сегодня, 09:46

Происшествия
Аварийный день: за сутки на дорогах пострадали 12 человек
#Авария #ДТП
1
Аварийный день: за сутки на дорогах пострадали 12 человек

сегодня, 09:36

Происшествия
Еще один ребенок умер после пожара на улице Казьмина
#пожар
8
Еще один ребенок умер после пожара на улице Казьмина

сегодня, 09:24

Происшествия
Дом и сарай сгорели в Грязях
#пожар #МЧС
6
Дом и сарай сгорели в Грязях

вчера, 21:32

Происшествия
В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок
#Пожар
23
В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок

вчера, 21:02

Происшествия
Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей
#МЧС #пожар
41
Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей

вчера, 16:54

Происшествия