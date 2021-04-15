На берегу Быстрой Сосны найден труп

Мужчина числился пропавшим без вести.

На берегу реке Быстрая Сосна в деревне Сахаровка Елецкого района найден труп мужчины.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по отпечаткам пальцев сотрудники экспертно-криминалистического центра установили личность погибшего.



- Оказалось, что найдены останки 43-летнего жителя Ельца, - рассказали в пресс-службе УМВД. – С октября прошлого года он числился пропавшим без вести.

