Предприниматели самовольно снимают «коронавирусные» ограничения в магазинах

На нарушениях попались ещё два магазина.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в двух магазинах Грязинского района: «Добрая лавка», «Мадам Пышкина» выявили нарушения антикоронавуирусных требований.



- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений; оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей; применение в помещениях бактерицидных ламп, кроме того, посетителей отпускают продавцы без масок, - отмечают в управлении потребрынка. - В отношении лиц, осуществляющих деятельность в этих торговых объектах, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.



Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.



