Коронавирус

сегодня, 09:40

Предприниматели самовольно снимают «коронавирусные» ограничения в магазинах

7 537
#торговля #коронавирус
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Предприниматели самовольно снимают «коронавирусные» ограничения в магазинах

На нарушениях попались ещё два магазина.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в двух магазинах Грязинского района: «Добрая лавка», «Мадам Пышкина» выявили нарушения антикоронавуирусных требований.

- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений; оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей; применение в помещениях бактерицидных ламп, кроме того, посетителей отпускают продавцы без масок, - отмечают в управлении потребрынка. - В отношении лиц, осуществляющих деятельность в этих торговых объектах, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.

7 537
#торговля #коронавирус
1

Комментарии (7)

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Ухх

12 минут назад
Одни штрафы и поборы!
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Вирус короны

14 минут назад
Нет никакого Игоря
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Игорь

25 минут назад
Нет никакого коронавируса.
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Эксперт

35 минут назад
Оштрафовать всех предпринимателей за самодеятельность
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Астра

43 минуты назад
Ну хоть здесь разум присутствует)!
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неКовид

57 минут назад
и правильно делают, нужно всем игнорировать эту чушь собачью, а проверяющих гнать в шею.
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Гость

сегодня, 09:46
Просто дебилизм высшей лиги
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