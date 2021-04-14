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53 минуты назад
В городе Обь 8-летняя девочка спасла провалившуюся под лед подругу
Девочка провалилась под лед на местном озере
Восьмилетняя девочка из города Оби Новосибирской области спасла от гибели подругу, по неосторожности провалившуюся под лед. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел днем 7 апреля на местном озере.
По данным ведомства, дети, несмотря на запрет спасателей, часто проходят через это место, сокращая путь от школы домой. Но в тот день девочка наступила на тонкий лед и оказалась в холодной воде. Увидев это, второклассница Диана бросила свои вещи и ползком на животе приблизилась к ледяному краю. Несмотря на тяжесть мокрой одежды и ранца за спиной подруги, маленькой героине удалось вытащить подругу из воды, сообщает РИА ФАН.
Сразу после происшествия Диана отвела свою подругу Настю в больницу, а сама пришла домой и расплакалась. «Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: «Мама, Настя чуть не утонула». Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила – девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка ее вытащила, я даже не понимаю! Спрашиваю у дочери: «Ты почему не кричала «Помогите!»? Диана ответила, что там были люди, они видели это, но к детям никто так и не подошел», — рассказала мама смелой девочки.
В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области сообщили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.
По данным ведомства, дети, несмотря на запрет спасателей, часто проходят через это место, сокращая путь от школы домой. Но в тот день девочка наступила на тонкий лед и оказалась в холодной воде. Увидев это, второклассница Диана бросила свои вещи и ползком на животе приблизилась к ледяному краю. Несмотря на тяжесть мокрой одежды и ранца за спиной подруги, маленькой героине удалось вытащить подругу из воды, сообщает РИА ФАН.
Сразу после происшествия Диана отвела свою подругу Настю в больницу, а сама пришла домой и расплакалась. «Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: «Мама, Настя чуть не утонула». Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила – девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка ее вытащила, я даже не понимаю! Спрашиваю у дочери: «Ты почему не кричала «Помогите!»? Диана ответила, что там были люди, они видели это, но к детям никто так и не подошел», — рассказала мама смелой девочки.
В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области сообщили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.