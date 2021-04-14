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Ростуризм предложил поменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России

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#туризм #Турция #Танзания

Ростуризм предлагает данную меру в связи с временным ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

Купленные в Турцию или Танзанию путевки можно обменять на путешествие по России, - сообщили 14 апреля в пресс-службе Ростуризма.

Обменять путевку, купленную в Турцию или Танзанию, на поездку по России, как и по другим открытым странам, можно по согласованию туриста с туроператором, - отмечается в сообщении.

"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки. На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если вы – самостоятельный путешественник»" — добавили в пресс-службе Ростуризма.

Ранее стало известно, что "ситуация с коронавирусом привела к ограничению полетов из России в Турцию и Танзанию. Мы понимаем, что часть россиян уже приобрели летние туры по этим направлениям. ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, что бы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную горячую линию. В колл-центрах работают волонтеры, в срочном порядке они прошли обучение и получили всю необходимую информацию", — заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.

Большинство вопросов, с которыми обращаются российские туристы, относятся к возврату средств за приобретенные путевки, а также что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли, по возвращению в Россию, находиться на обязательной самоизоляции и другие.

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.

Ранее Ростуризм рекомендовал перенести путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на поздние даты или поменять направление отдыха.
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#туризм #Турция #Танзания

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