сегодня, 15:11
Банк России не видит рисков отключения РФ от западных платежных систем
Банк России не видит каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, но при этом намерен продолжить развитие национальных сервисов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны ряда государств.
"Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - сообщила Скоробогатова.
При этом ЦБ РФ планирует дальнейшее развитие национальной платежной инфраструктуры, включая Систему быстрых платежей, Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир", - говорится на сайте регулятора.