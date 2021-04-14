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Банк России не видит рисков отключения РФ от западных платежных систем

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#платежные системы

Банк России не видит каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, но при этом намерен продолжить развитие национальных сервисов.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказала ТАСС, что Центробанк России не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем, и сейчас ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны ряда государств.

"Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - сообщила Скоробогатова.

При этом ЦБ РФ планирует дальнейшее развитие национальной платежной инфраструктуры, включая Систему быстрых платежей, Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир", - говорится на сайте регулятора.


121
#платежные системы

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