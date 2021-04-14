Грязинцы собрали 250 подписей за организацию переезда и перенос сроков ремонта моста

Ремонт просят перенести на 2022 год.

Напомним, в Грязях на три с половиной месяца полностью закроют для движения мост через железную дорогу в районе станции Грязи Волгоградские: с 10 мая по 31 августа будет проводиться ремонт путепровода. Речь идёт о капитальном ремонте: будут меняться элементы обустройства моста, покрытие проезжей части, уложат тротуары, заменят бордюрное ограждение и лестницы, будут проводиться работы на стоячих опорах моста и иных элементах строения. Работы планируют закончить осенью 2021 года. Движение по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов будет обустроен наземный переход через железнодорожные пути от от дома №31 по улице Хлебозаводская до дома №5 по улице Борисоглебская.









Но грязинцы настаивают на переезде и для личного транспорта.













На платформе change.org грязинцы уже собрали 250 подписей за организацию переезда до закрытия на ремонт моста на в районе станции Грязи-Волгоградские.

Автор петиции уверен: без организации альтернативного железнодорожного переезда в черте города Грязи возникнет транспортный коллапс, который создаст массовые неудобства жителям всего города Грязи и близлежащих населенных пунктов, а также возникнет ситуация с массовым увеличением неконтролируемого пешеходного трафика через действующую железнодорожную станцию.





- Проблема безопасности выходит на первый план, так как железная дорога является зоной повышенной опасности, - уверяет автор. - Станция Грязи-Волгоградские не имеет ограждения по периметру территории, соответственно организовать контролируемый переход железнодорожных путей в установленных местах фактически невозможно. Таким образом, при возрастании в геометрической прогрессии количества людей, переходящих пути, не всегда знакомых с правилами безопасного поведения на железной дороге, в той же прогрессии возрастает опасность получения серьезных травм.

Грязинцы предлагают согласовать с ЮВЖД техническую возможность переноса ремонта мостового полотна путепровода через станцию Грязи-Волгоградские с мая 2021 года на май 2022 года, согласовать с ЮВЖД возможность строительства собственными средствами регулируемого железнодорожного переезда через одноколейный железнодорожный перегон между станцией Грязи-Волгоградские и станцией Байгора в районе бывшей станции ПМС 139, согласовать с Грязинским сахарным заводом возможность и необходимость для собственных хозяйственных нужд за собственные средства устройства альтернативного подъезда со стороны железнодорожного перегона между станцией Грязи-Волгоградские и станцией Байгора, а также возможность ремонта дорожного полотна по улице Чайковского, рассмотреть возможность расширения проезжей части от улицы Хлебозаводская до железнодорожного полотна в районе бывшей станции ПМС 139.





Пока петиция собрала 250 подписей.



- Грязи является крупным железнодорожным узлом, сложилась ситуация, в которой городское поселение разделено на три неравные части двумя станциями, Грязи-Воронежские и Грязи-Волгоградские, а также сопутствующей инфраструктурой, - отмечает автор петиции Евгений Цыплухин. - На 2021-й год намечен ремонт мостового полотна, который ввиду конструктивных особенностей невозможен без полного прекращения движения с мая по август 2021 года. Для движения личного транспорта предложены пути объезда через близлежащие населенные пункты: посёлок Красная Дубрава и посёлок Кубань, при использовании которых время с идентичными точках начала и конца маршрута, примеру от Культиваторного завода до Сахарного завода, увеличивается с 9 до 36 минут, а расстояние соответственно с 5 до 28 километров.Автор петиции считает, что существует техническая возможность организовать альтернативный сквозной бесперебойный проезд через одноколейный железнодорожный перегон между станцией Грязи-Волгоградские и станцией Байгора в районе бывшей станции ПМС 139, вне границ станции Грязи-Волгоградские, который позволит связать автомобильной дорогой район Культиваторного завода и район Грязинского сахарного завода, с выходом на улицу Чайковского.