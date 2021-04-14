Коронавирус

сегодня, 15:00

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 38 человек

687
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 38 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 740 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 443 человека выздоровели, 2 705 — лечатся, 592 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 590 человек.

В больницах сегодня находятся 259 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 446 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 75 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из них в Липецке — 34. На втором месте Грязинский район — 8, на третьем Елец — 6 заболевших. В Задонском районе — 5, в Лебедянском районе — 4, в Воловском и Хлевенском районах — по 3, в Данковском, Добровском, Долгоруковском и Усманском районах — по 2, в Добринском, Лев-Толстовском, Липецком и Становлянском районах — по одному заболевшему.
687
#коронавирус

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