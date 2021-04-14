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38 минут назад
В Воронежской области по факту ландшафтных пожаров вроводятся проверки
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В Бобровском районе сгорели 8 жилых домов.
По фактам возникновения пожаров на территории Бобровского района Воронежской области и в микрорайоне Масловка города Воронежа следственными органами по региону организованы процессуальные проверки по ст. 293 УК РФ о халатности.
Накануне днем около села Мечетка Бобровского района Воронежской области произошло возгорание сухой травы, но из-за порывистого ветра через некоторое время огонь подобрался к сельским улицам. В результате произошло возгорание 12 строений, в том числе 8 жилых домов. Пострадавших и погибших нет, местные жители оперативно эвакуированы к родственникам либо в места временного размещения, причиненный пожаром ущерб устанавливается.
Также 13 апреля загорелась сухая растительность и древесные насаждения неподалеку от БУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8" и СНТ "Дорожник", расположенные в микрорайоне Масловка г. Воронежа. Предварительно установлено, что пострадавших в результате пожара нет, здания и постройки огнем не затронуты.
Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности будет дана надлежащая правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - говорится на сайте СК РФ по Воронежской области.
Ход процессуальных проверок находится на контроле главы регионального управления СК Кирилла Левита.
Накануне днем около села Мечетка Бобровского района Воронежской области произошло возгорание сухой травы, но из-за порывистого ветра через некоторое время огонь подобрался к сельским улицам. В результате произошло возгорание 12 строений, в том числе 8 жилых домов. Пострадавших и погибших нет, местные жители оперативно эвакуированы к родственникам либо в места временного размещения, причиненный пожаром ущерб устанавливается.
Также 13 апреля загорелась сухая растительность и древесные насаждения неподалеку от БУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8" и СНТ "Дорожник", расположенные в микрорайоне Масловка г. Воронежа. Предварительно установлено, что пострадавших в результате пожара нет, здания и постройки огнем не затронуты.
Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности будет дана надлежащая правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - говорится на сайте СК РФ по Воронежской области.
Ход процессуальных проверок находится на контроле главы регионального управления СК Кирилла Левита.
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