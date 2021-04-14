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38 минут назад

В Воронежской области по факту ландшафтных пожаров вроводятся проверки

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#пожар

В Бобровском районе сгорели 8 жилых домов.

По фактам возникновения пожаров на территории Бобровского района Воронежской области и в микрорайоне Масловка города Воронежа следственными органами по региону организованы процессуальные проверки по ст. 293 УК РФ о халатности.

Накануне днем около села Мечетка Бобровского района Воронежской области произошло возгорание сухой травы, но из-за порывистого ветра через некоторое время огонь подобрался к сельским улицам. В результате произошло возгорание 12 строений, в том числе 8 жилых домов. Пострадавших и погибших нет, местные жители оперативно эвакуированы к родственникам либо в места временного размещения, причиненный пожаром ущерб устанавливается.

Также 13 апреля загорелась сухая растительность и древесные насаждения неподалеку от БУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8" и СНТ "Дорожник", расположенные в микрорайоне Масловка г. Воронежа. Предварительно установлено, что пострадавших в результате пожара нет, здания и постройки огнем не затронуты.

Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности будет дана надлежащая правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - говорится на сайте СК РФ по Воронежской области.

Ход процессуальных проверок находится на контроле главы регионального управления СК Кирилла Левита.
90
#пожар

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