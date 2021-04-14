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В Белгородской области убившую новорожденную дочь женщину осудили на 3 года
Пьяная женщина родила малышку, сразу после родов завернула здорового ребенка в пакет и спрятала на сеновале.
35-летняя жительница Белгородской области осуждена на 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за убийство новорожденной дочери по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
4 января на ферме села Шахово Прохоровского района пьяная женщина родила девочку. Сразу после родов она завернула ребенка в пакет и спрятала на сеновале. Тело новорожденного младенца было найдено фермером 6 января, о чем он сообщил в полицию.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы младенец родился живым и жизнеспособным. На теле ребенка имелись прижизненные телесные повреждения. Изучение личности обвиняемой показало, что ранее она дважды была лишена родительских прав, исходя из данных ею показаний планов по воспитанию новорожденной у нее не было, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Белгородской области.
4 января на ферме села Шахово Прохоровского района пьяная женщина родила девочку. Сразу после родов она завернула ребенка в пакет и спрятала на сеновале. Тело новорожденного младенца было найдено фермером 6 января, о чем он сообщил в полицию.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы младенец родился живым и жизнеспособным. На теле ребенка имелись прижизненные телесные повреждения. Изучение личности обвиняемой показало, что ранее она дважды была лишена родительских прав, исходя из данных ею показаний планов по воспитанию новорожденной у нее не было, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Белгородской области.