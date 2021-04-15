Доброе утро, Липецк!

Сегодня, 15 апреля, в Липецке завершается прием заявлений на Доску почета и замечаний на строительные проекты. Утром врач в прямом эфире расскажет об ошибках в лечении гипертонии. В Липецке продолжает действовать противопожарный режим. Вечер обещает быть не скучным: выбирайте — вернисаж, концерт или кино.

Погода



В четверг в Липецке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.



Температура днем от +17 до +19 градусов. 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.



Дороги



ЛипецкЯндекс.Карты



На спорте



Липчан приглашают заниматься спортом на свежем воздухе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парки48 | Парки Липецка (@parki48lip)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Полезный онлайн



В 11:00 в соцсетях регионального управления здравоохранения начнется прямой эфир с участием заведующего кардиологическим отделением ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Антона Сыродоева. Тема эфира - ошибки при лечении гипертонической болезни.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Турция, до свидания!



С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании. Решение принято из-за роста количества заболевших коронавирусом, включая новые штаммы, в Турции и Танзании. Власти не планируют эвакуировать туристов.



Допуск к ЕГЭ



15 апреля все липецкие одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение. Это допуск к ЕГЭ. В 2020/21 учебном году утверждены следующие тематические направления итогового сочинения:

- Забвению не подлежит

- Я и другие

- Время перемен

- Разговор с собой

- Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.



Шашлыки под запретом



В Липецке, как и в регионе, объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, в том числе жарка шашлыков в переносных мангалах. В соответствии с ч. 2, ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей.



Доска почета



Сегодня заканчивается сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка». На Доску почета могут быть занесены работники предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории Липецка, независимо от форм собственности, а также индивидуальные предприниматели. Справки по телефону 23-91-44.



Кафе из гаража



15 апреля департамент градостроительства завершает прием замечаний на предложения строительству. Например, владелец строения №54 на улице Катукова хочет реконструировать автосервис под здание общепита, собственник дома №50А на улице Космонавтов – расширить магазин. Кроме того, проект предусматривает возможность предоставления условно разрешенного вида использования земельного участка №4/1 на улице Плеханова для размещения дизельной подстанции. Замечания принимают на электронную почту



В поисках света



Сегодня в 17:30 в Доме музыки состоится открытие персональной выставки члена Союза художников РФ Евгения Мелихова «В поисках света». В экспозиции представлены 20 работ: пейзажи и натюрморты. В вернисаже примет участие образцовый ансамбль народной песни «Зарянка». Вход свободный. Также будет доступна онлайн-трансляция на YouTube.





Снова вместе



в 18:00 в Доме музыки состоится концерт «Снова вместе». В двух отделениях выступят ансамбль народной песни «Зень» и давний партнер коллектива образцовый ансамбль народной песни «Зарянка». Доставка зрителей на концерт и обратно будет осуществляться бесплатным автобусом от фонтана НЛМК за час до мероприятия.



Ален Делон и эстетика нуара



Общественное пространство «Door28» ждет всех желающих на просмотр фильма «Самурай» (1967, 12+).



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Door 28 (@door_28.studio)



Концерт в библиотеке



В 21:00 в культурном пространстве «Библиотека» начнется «ламповый акустический вечер с угарными менестрелями El Mental». Концерт обещает быть томным и исключительно позитивным.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТеатрТворчествоЧтения|Липецк (@vbiblioteku) В четверг в Липецке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Температура днем от +17 до +19 градусов. 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.Липчан приглашают заниматься спортом на свежем воздухе.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В 11:00 в соцсетях регионального управления здравоохранения начнется прямой эфир с участием заведующего кардиологическим отделением ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Антона Сыродоева. Тема эфира - ошибки при лечении гипертонической болезни.С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании. Решение принято из-за роста количества заболевших коронавирусом, включая новые штаммы, в Турции и Танзании. Власти не планируют эвакуировать туристов.15 апреля все липецкие одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение. Это допуск к ЕГЭ. В 2020/21 учебном году утверждены следующие тематические направления итогового сочинения:- Забвению не подлежит- Я и другие- Время перемен- Разговор с собой- Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.В Липецке, как и в регионе, объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, в том числе жарка шашлыков в переносных мангалах. В соответствии с ч. 2, ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей.Сегодня заканчивается сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка». На Доску почета могут быть занесены работники предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории Липецка, независимо от форм собственности, а также индивидуальные предприниматели. Справки по телефону 23-91-44.15 апреля департамент градостроительства завершает прием замечаний на предложения строительству. Например, владелец строения №54 на улице Катукова хочет реконструировать автосервис под здание общепита, собственник дома №50А на улице Космонавтов – расширить магазин. Кроме того, проект предусматривает возможность предоставления условно разрешенного вида использования земельного участка №4/1 на улице Плеханова для размещения дизельной подстанции. Замечания принимают на электронную почту ps-info@lipetskcity.ru Сегодня в 17:30 в Доме музыки состоится открытие персональной выставки члена Союза художников РФ Евгения Мелихова «В поисках света». В экспозиции представлены 20 работ: пейзажи и натюрморты. В вернисаже примет участие образцовый ансамбль народной песни «Зарянка». Вход свободный. Также будет доступна онлайн-трансляция на YouTube.в 18:00 в Доме музыки состоится концерт «Снова вместе». В двух отделениях выступят ансамбль народной песни «Зень» и давний партнер коллектива образцовый ансамбль народной песни «Зарянка». Доставка зрителей на концерт и обратно будет осуществляться бесплатным автобусом от фонтана НЛМК за час до мероприятия.Общественное пространство «Door28» ждет всех желающих на просмотр фильма «Самурай» (1967, 12+).В 21:00 в культурном пространстве «Библиотека» начнется «ламповый акустический вечер с угарными менестрелями El Mental». Концерт обещает быть томным и исключительно позитивным.