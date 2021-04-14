Происшествия
11 минут назад
Дело наркокурьеров из Узбекистана направлено в суд
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У них нашли больше полкилограмма героина.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 12 апреля направлено в суд уголовное дело по обвинению трёх граждан Республики Узбекистан в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Напомним, 22 сентября прошлого года в селе Ленино Липецкого района сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали трех граждан Узбекистана, которые, по версии следствия, продавали через закладки крупные партии героина. В автомобиле курьеров оперативники ФСБ нашли более чем 300 приготовленных к закладкам свертков героина общим весом 535,78 грамма.
Следственным отделением УФСБ в отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.
По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемые прибыли в Липецкую область с целью незаконного сбыта наркотиков. Получив от соучастника сведения о месте нахождения партии наркотиков с более чем 300 приготовленными к закладкам свертками общим весом 535,78 грамма, они забрали их из тайника, но автомобиль, на котором они передвигались от тайника к месту оборудования закладок, был остановлен. В личных вещах были обнаружены наркотики.
Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, 22 сентября прошлого года в селе Ленино Липецкого района сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали трех граждан Узбекистана, которые, по версии следствия, продавали через закладки крупные партии героина. В автомобиле курьеров оперативники ФСБ нашли более чем 300 приготовленных к закладкам свертков героина общим весом 535,78 грамма.
Следственным отделением УФСБ в отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.
По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемые прибыли в Липецкую область с целью незаконного сбыта наркотиков. Получив от соучастника сведения о месте нахождения партии наркотиков с более чем 300 приготовленными к закладкам свертками общим весом 535,78 грамма, они забрали их из тайника, но автомобиль, на котором они передвигались от тайника к месту оборудования закладок, был остановлен. В личных вещах были обнаружены наркотики.
Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.
65