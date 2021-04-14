В России

27 минут назад

В Воронеже мужчина сорвался в водохранилище с Северного моста

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В Воронеже мужчина сорвался в водохранилище с Северного моста

Мужчина был в нетрезвом состоянии

Утром 14 апреля, в Воронеже с Северного моста упал в водохранилище 28-летний мужчина. Это произошло в 6:20. По предварительным данным, горожанин был пьян. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу ГО И ЧС по Воронежу.

Мужчину вытаскивали из воды прибывшие на катере спасатели. Также к работе были привлечены сотрудники МЧС и скорая помощь.

"Спасатели извлекли пострадавшего из воды на катер, переодели в гидрокостюм сухого типа, чтобы согреть, и передали врачам", – рассказали в городском ГО и ЧС.
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Комментарии (1)

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КОМДИВ

7 минут назад
Вот он и протрезвел
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