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27 минут назад
В Воронеже мужчина сорвался в водохранилище с Северного моста
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Мужчина был в нетрезвом состоянии
Утром 14 апреля, в Воронеже с Северного моста упал в водохранилище 28-летний мужчина. Это произошло в 6:20. По предварительным данным, горожанин был пьян. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу ГО И ЧС по Воронежу.
Мужчину вытаскивали из воды прибывшие на катере спасатели. Также к работе были привлечены сотрудники МЧС и скорая помощь.
"Спасатели извлекли пострадавшего из воды на катер, переодели в гидрокостюм сухого типа, чтобы согреть, и передали врачам", – рассказали в городском ГО и ЧС.
Мужчину вытаскивали из воды прибывшие на катере спасатели. Также к работе были привлечены сотрудники МЧС и скорая помощь.
"Спасатели извлекли пострадавшего из воды на катер, переодели в гидрокостюм сухого типа, чтобы согреть, и передали врачам", – рассказали в городском ГО и ЧС.
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КОМДИВ