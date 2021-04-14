Подешевевший вертолет Захарова продать не удалось

Цену на вертолет снизили с 15 миллионов до 13,9 миллиона рублей, но продать его не удалось.

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве «СУ-5 Трест «Липецстрой» отчитался об итогах аукциона на вертолет Robinson Helicopter Company. Вертолет застройщика-банкрота Михаила Захарова предлагали купить за 13,9 млн рублей. Предложение никого не заинтересовало: торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Это уже второй провалившийся аукцион на вертолет: на первом его продавали за 15 млн рублей.



Соответственно, Robinson Helicopter все еще остается активом компании. Дату новых торгов и размер дисконта на лот будут определять кредиторы компании. Если вертолет удастся продать, то выручка от сделки пойдет на погашение долгов разорившейся строительной империи разыскиваемого Интерполом за мошенничество Михаила Захарова.



Возвращению вертолёта в конкурсную массу должника предшествовала целая эпопея. Конкурсному управляющему пришлось разыскивать это имущество, оспаривать в суде сделку о продаже вертолета индивидуальному предпринимателю за 5,3 млн рублей.



Напомним, ранее руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов сообщил о завершении расследование уголовного дела в отношении двух бывших генеральных директоров дочки «СУ-5 Трест «Липецстрой» - ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, в зависимости от роли каждого обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



- По данным следствия, обвиняемые договорились с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денег, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский». Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Эксстроймаш», с сентября 2014 по март 2016 года заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей, - сообщает пресс-служба СКР по региону.



Кроме этого, доказана еще одна попытка вывода 129 млн рублей из оборота ОАО «Эксстроймаш» через фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся якобы реализовать недвижимость в трех строящихся домах в ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота ОАО «Эксстроймаш» в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы – миллион рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО признано банкротом.



Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые были выведены из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Захаров переоформил на подконтрольную ему фирму, придав, таким образом, правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.



Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили деньги и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» на сумму 129 млн. рублей.



Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет около 100 томов. После ознакомления материалы будут направлены для утверждения обвинительного заключения прокурору с последующей передачей в суд.



Вместе с тем НЦБ Интерпола Федеративной Республики Германия продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении Михаила Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая супруга предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.