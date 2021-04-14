Коронавирус
46 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 75 случаев коронавирусной инфекции
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Вылечились в регионе 38 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 75 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. 14 апреля 2020 года в регионе были подтверждены 5 случаев COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 740 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 443 человека, умерли — 590 человек (по данным регионального оперштаба на 13 апреля умерли 587 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 326 случаев коронавирусной инфекции, 399 человек умерли, 9 447 человек выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 666 209 случаев коронавирусной инфекции, 4 291 223 человека выздоровели, 104 000 человека от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 740 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 443 человека, умерли — 590 человек (по данным регионального оперштаба на 13 апреля умерли 587 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 326 случаев коронавирусной инфекции, 399 человек умерли, 9 447 человек выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 666 209 случаев коронавирусной инфекции, 4 291 223 человека выздоровели, 104 000 человека от COVID-19 умерли.
3 361
Лукерья
Липчанин
Animal planet.