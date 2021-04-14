Коронавирус

46 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 75 случаев коронавирусной инфекции

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 75 случаев коронавирусной инфекции

Вылечились в регионе 38 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 75 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт  стопкоронавирус.рф. 14 апреля 2020 года в регионе были подтверждены 5 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 740 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 443 человека, умерли — 590 человек (по данным регионального оперштаба на 13 апреля умерли 587 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 326 случаев коронавирусной инфекции, 399 человек умерли, 9 447 человек выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 666 209 случаев коронавирусной инфекции, 4 291 223 человека выздоровели, 104 000 человека от COVID-19 умерли.
3 361
#коронавирус
1

Комментарии (3)

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Лукерья

9 минут назад
Говорят в Тамбове , в результате аварии , половина города осталась без отопления , а у нас с завтрашнего дня похолодание и ....
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Липчанин

29 минут назад
Интересно кто нибудь заметил, что как то в этом году и не было эпидемии обычных штампов гриппа, которые были в сезон всегда, все списывали на ковид. Вот что с медиками выплаты делают, все списывали на ковид. Если им пообещают ещё выплаты за диарею, к примеру, то мы неожиданно узнаем, что у нас всех и с этим угроза жизни
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Animal planet.

35 минут назад
Очень много людей умирают за сутки. Но липчанам пофигу,все ходят без масок.
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