Карантинные больничные продлены по 30 апреля

Также продолжается запрет на проведение массовых мероприятий.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Коррективы касаются работающих пенсионеров и развлечений.



В Липецкой области до 30 апреля 2021 года продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Самоизоляция для граждан 65+ продлена по 30 апреля включительно. Как сообщили GOROD48 в региональном отделении Фонда социального страхования, на аналогичный срок продлены и карантинные больничные для работающих пенсионеров.



По 30 апреля приостановлено действия подпункта, указывающего на необходимость тотальной самоизоляции.