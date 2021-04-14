Общество

сегодня, 10:59

Карантинные больничные продлены по 30 апреля

2 463
#больничный #карантин #пенсионеры
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Карантинные больничные продлены по 30 апреля

Также продолжается запрет на проведение массовых мероприятий.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Коррективы касаются работающих пенсионеров и развлечений.

В Липецкой области до 30 апреля 2021 года продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Самоизоляция для граждан 65+ продлена по 30 апреля включительно. Как сообщили GOROD48 в региональном отделении Фонда социального страхования, на аналогичный срок продлены и карантинные больничные для работающих пенсионеров.

По 30 апреля приостановлено действия подпункта, указывающего на необходимость тотальной самоизоляции.
2 463
#больничный #карантин #пенсионеры
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Комментарии (2)

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Всех

4 минуты назад
1 Мая на демонстрацию.
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Где ссылка

44 минуты назад
на текст постановления?
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