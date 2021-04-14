Липецкие фонтаны выводят из «зимовки»

Перед началом сезона проверяют исправность гидротехнических сооружений.

1 мая в Липецке традиционно должен начаться сезон работы фонтанов. Сейчас эти украшения города проверяют после зимы. Специалистов, которые обследуют чаши, можно было заметить на каскаде фонтанов у театра драмы им. Л.Н.Толстого.В начале недели управление главного смотрителя Липецка подвело итоги аукциона на текущий ремонт и содержание фонтанов. Тендер выиграла компания из Липецка. За свои услуги она получит 3 820 800 рублей. Подрядчик должен будет по дефектной ведомости провести ремонт 11 фонтанов и насосной станции. Больше всего забот, судя по аукционной документации, с комплексом фонтанов на Театральной площади и фонтаном на площади Петра. Пробный пуск фонтанов для оценки работоспособности систем должен состояться уже в ближайшее время, в течение четырех дней с момента подписания сторонами соглашения контракта.Еще в 135 904 рубля городскому бюджету обойдется охрана фонтанов в период их работы. Посты с мая по октябрь будут установлены у четырех фонтанов — каскад на Соборной, комплекс на Театральной, фонтан на площади Петра и большой фонтан на улице Ленина.