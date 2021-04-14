Общество

8 минут назад

Липецкие фонтаны выводят из «зимовки»

59
#фонтаны
Липецкие фонтаны выводят из «зимовки»

Перед началом сезона проверяют исправность гидротехнических сооружений.

1 мая в Липецке традиционно должен начаться сезон работы фонтанов. Сейчас эти украшения города проверяют после зимы. Специалистов, которые обследуют чаши, можно было заметить на каскаде фонтанов у театра драмы им. Л.Н.Толстого.

WhatsApp Image 2021-04-14 at 10.17.46 (1).jpeg

В начале недели управление главного смотрителя Липецка подвело итоги аукциона на текущий ремонт и содержание фонтанов. Тендер выиграла компания из Липецка. За свои услуги она получит 3 820 800 рублей. Подрядчик должен будет по дефектной ведомости провести ремонт 11 фонтанов и насосной станции. Больше всего забот, судя по аукционной документации, с комплексом фонтанов на Театральной площади и фонтаном на площади Петра. Пробный пуск фонтанов для оценки работоспособности систем должен состояться уже в ближайшее время, в течение четырех дней с момента подписания сторонами соглашения контракта.

Еще в 135 904 рубля городскому бюджету обойдется охрана фонтанов в период их работы. Посты с мая по октябрь будут установлены у четырех фонтанов — каскад на Соборной, комплекс на Театральной, фонтан на площади Петра и большой фонтан на улице Ленина.
59
#фонтаны

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Полиция заинтересовалась шашлычниками на Набережной
#шашлык #огонь #нарушение
3
Полиция заинтересовалась шашлычниками на Набережной

25 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Жителям полутора десятка улиц Липецка отключат воду из-за устранения утечек и ремонтных работ на сет...
#отключения
9
Жителям полутора десятка улиц Липецка отключат воду из-за устранения утечек и ремонтных работ на сет...

вчера, 20:32

Общество
Липецкая вечЁрка: выпавший из окна, домик для экс-архитектора города и суд над директором УК
#вечЁрка #архитектор #суд
10
Липецкая вечЁрка: выпавший из окна, домик для экс-архитектора города и суд над директором УК

вчера, 20:21

Общество
Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке
#пробка #дорожные работы
80
Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке

вчера, 17:46

Общество
В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора
#мусор
32
В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора

вчера, 17:24

Общество