Аптеке и пивному магазину грозят штрафы до 300 000 рублей за нарушения антиковидных требований

Там не было разметки и защитных экранов.

Нарушителям грозят штрафы до 300 000 рублей.





Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в аптечном пункте на улице Стаханова и в пивном магазине в 15 микрорайоне выявили нарушения антиковидных требований: не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп.В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в аптеке, и индивидуального предпринимателя – хозяина магазина возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.