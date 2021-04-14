Коронавирус

сегодня, 09:25

Аптеке и пивному магазину грозят штрафы до 300 000 рублей за нарушения антиковидных требований

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#коронавирус
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Аптеке и пивному магазину грозят штрафы до 300 000 рублей за нарушения антиковидных требований

Там не было разметки и защитных экранов.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в аптечном пункте на улице Стаханова и в пивном магазине в 15 микрорайоне выявили нарушения антиковидных требований: не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп.

В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в аптеке, и индивидуального предпринимателя – хозяина магазина возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Нарушителям грозят штрафы до 300 000 рублей.

Фото - liptorg-cp.ru
7 417
#коронавирус
2

Комментарии (7)

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Читатель

10 минут назад
Натянули Лип. область за плохие показатели?
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А на это как посмотреть?

20 минут назад
Зато в ТЦ ЕВРОПА массовые мероприятия для сбора денег для родителей с детьми и тем-более с дегустацией. На это как смотрит администрации города и санитарные структуры? Эти мероприятия не только в ЕВРОПЕ.
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Гость

36 минут назад
Ковид-диссиденты есть?
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Безмасочник

39 минут назад
Всё это нужно лишь для того, чтобы делать штрафы-поборы. Разметку никто не соблюдает, экраны никак от вируса не защищают. Да и вообще, все антиковидные меры в магазинах и аптеках надо отменить и перестать терроризировать бизнес.
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Маразм

40 минут назад
Крепчает)))
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Кащенко

45 минут назад
Психбольница отдыхает ))))
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Дурь

56 минут назад
Процветает)
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