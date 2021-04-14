Доброе утро, Липецк!

Пришла среда, 14 апреля. В Липецке сегодня сннова может не устоять температурный рекорд. От липчан ждут заявки на субсидии до 300 000 рублей. В онлайне началось голосование за фирменный стиль города. Сегодня пройдет обсуждение проекта благоустройства части улицы Водопьянова. Санитарные врачи готовы ответить на вопросы о прививках.

Погода



Сегодня в Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем от +21 до +23 градусов.



День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году – 7 градусов мороза. Кстати, во вторник был побит 13-летний температурный рекорд: воздух прогрелся до 24,8 градуса. Прежнее достижение было установлено в 2008 году – тогда столбики термометров показывали +23 градуса. Не исключено, что сегодня не устоит рекорд 38-летней давности.



Дороги



На улице Меркулова уже начался дорожный ремонт. Водители, учитывайте возможные пробки при движении в этом районе.



ЛипецкЯндекс.Карты







Рецепт от блогера



Вкусный, полезный и быстрый ужин — это легко, уверена блогер Татьяна.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Едаспортприрода—ЖИЗНЬ (@8_tanuta_8)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



«Липецк — ты просто космос»?



Городская администрация объявила о начале народного онлайн-голосования за брендбуки Липецка. Концепция, которая наберёт большинство голосов, ляжет в основу фирменного стиля города, и станет основой оформления городских праздников. Голосование проходит в официальных аккаунтах администрации. Оно продлится до 23:59 18 апреля.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Деньги для НКО



До 300 000 рублей субсидии могут получить социально ориентированные некоммерческие организации на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания населения, создания условий для обеспечения безбарьерной среды, пропаганды здорового образа жизни. Справки по телефону 239-665.



Благоустройство рынка на улице Водопьянова



14 апреля в 15:00 в районе остановки «Дом художника» на аллее со стороны 15 микрорайона состоится обсуждение



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация города Липецка (@depgrad48)



Здесь предлагают организовать здесь места отдыха, а также заменить остановки общественного транспорта и привести к единому стилю информационные конструкции. На встречу приглашают всех желающих.



Все о вакцинации



В управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по иммунопрофилактике. С ее помощью можно получить информацию о мерах специфической профилактики инфекционных болезней (иммунизации населения), об эффективности и безопасности иммунизации, по правовым аспектам иммунопрофилактики в России. Звонить можно по телефонам 30-88-39, 30-88-14, 30-88-78.



Загадай желание



С 14 апреля до 30 апреля ночное небо будут украшать Лириды. Каждый год, во второй половине апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают яркими метеорами. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 18 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставляют метеоры, видны в течение нескольких секунд.



Памяти артиста



Вчера скончался бывший солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Он был солистом «Песняров» с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года. В 2009 году стал руководителем собственного ансамбля «Песняры». Мы посвящаем этот блок прославленному, талантливому, любимому многими коллективу.







Сегодня в Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем от +21 до +23 градусов.День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году – 7 градусов мороза. Кстати, во вторник был побит 13-летний температурный рекорд: воздух прогрелся до 24,8 градуса. Прежнее достижение было установлено в 2008 году – тогда столбики термометров показывали +23 градуса. Не исключено, что сегодня не устоит рекорд 38-летней давности.На улице Меркулова уже начался дорожный ремонт. Водители, учитывайте возможные пробки при движении в этом районе.14 апреля завершается временное ограничение движения по дорогам региона транспортных средств с грузом или без груза, превышающих нагрузку шесть тонн на любую ось.Вкусный, полезный и быстрый ужин — это легко, уверена блогер Татьяна.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Городская администрация объявила о начале народного онлайн-голосования за брендбуки Липецка. Концепция, которая наберёт большинство голосов, ляжет в основу фирменного стиля города, и станет основой оформления городских праздников. Голосование проходит в официальных аккаунтах администрации. Оно продлится до 23:59 18 апреля.До 300 000 рублей субсидии могут получить социально ориентированные некоммерческие организации на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания населения, создания условий для обеспечения безбарьерной среды, пропаганды здорового образа жизни. Справки по телефону 239-665.14 апреля в 15:00 в районе остановки «Дом художника» на аллее со стороны 15 микрорайона состоится обсуждение проекта комплексного благоустройства участка от дома №15 по улице 15-й микрорайон до дома №21 по улице Водопьянова.Здесь предлагают организовать здесь места отдыха, а также заменить остановки общественного транспорта и привести к единому стилю информационные конструкции. На встречу приглашают всех желающих.В управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по иммунопрофилактике. С ее помощью можно получить информацию о мерах специфической профилактики инфекционных болезней (иммунизации населения), об эффективности и безопасности иммунизации, по правовым аспектам иммунопрофилактики в России. Звонить можно по телефонам 30-88-39, 30-88-14, 30-88-78.С 14 апреля до 30 апреля ночное небо будут украшать Лириды. Каждый год, во второй половине апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают яркими метеорами. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 18 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставляют метеоры, видны в течение нескольких секунд.Вчера скончался бывший солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Он был солистом «Песняров» с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года. В 2009 году стал руководителем собственного ансамбля «Песняры». Мы посвящаем этот блок прославленному, талантливому, любимому многими коллективу.