Происшествия

57 минут назад

В Липецкую колонию пытались передать 10 телефонов вместе с продуктами и вещами

3 339
#УФСИН #телефоны #изъятие
В Липецкую колонию пытались передать 10 телефонов вместе с продуктами и вещами

«Запрещенку» обнаружили при досмотре передачки

Как сообщает пресс-служба УФСИН Рогссии по Липецкой области, в колонии №6 Липецка при досмотре продуктов питания и вещей у гражданина, прибывшего для передачи продуктов питания осужденному, было обнаружено и изъято десять сотовых телефонов.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в суд.

3 339
#УФСИН #телефоны #изъятие

Комментарии (3)

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Манагер

42 минуты назад
Посадить нарушителя на 10 дней в карцер и все эти 10 дней ставить клизмы по 3-4 в день. Потом пожурить пальцем и отпустить со штрафом 50 000 рублей.
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весёлый

47 минут назад
Душа она такая ,хочется позвонить тоскуя по родным и близким , что только не сделают ,в других странах это допускается
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Нонка

48 минут назад
Да вы уж на зоне салон откройте и сим км и зарядки в ход Какие труженики ярые -обнаружили ,предотвратили ,а энти -сидюки дела ворочиють и буьут варочить
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