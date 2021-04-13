В Липецкую колонию пытались передать 10 телефонов вместе с продуктами и вещами

«Запрещенку» обнаружили при досмотре передачки

Как сообщает пресс-служба УФСИН Рогссии по Липецкой области, в колонии №6 Липецка при досмотре продуктов питания и вещей у гражданина, прибывшего для передачи продуктов питания осужденному, было обнаружено и изъято десять сотовых телефонов.



В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в суд.



