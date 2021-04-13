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Ростуризм рекомендует перенести туры в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня

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#туризм #пандемия #коронавирус #Турция #Танзания

Ростуризм рекомендует россиянам перенести путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на поздние даты или поменять направление отдыха.

Российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, стоит перенести дату поездки или выбрать другие направления, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - говорится в сообщении Ростуризма.

Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации, - отметила глава ведомства.

Также она отметила, что организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово.

Для туроператоров подготовлен комплекс мер поддержки для минимизации последствий введенных ограничений и помощи в выполнении обязательств перед туристами.

Ростуризм рассматривает субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с минувшим годом, и другие финансовые и нефинансовые меры.

Накануне стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера вводится для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции и поможет сохранить здоровье многим россиянам, - передает ТАСС.

На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России, - передает M24.




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#туризм #пандемия #коронавирус #Турция #Танзания

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