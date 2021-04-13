сегодня, 09:49
Ростуризм рекомендует перенести туры в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня
Ростуризм рекомендует россиянам перенести путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на поздние даты или поменять направление отдыха.
"Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - говорится в сообщении Ростуризма.
Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации, - отметила глава ведомства.
Также она отметила, что организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово.
Для туроператоров подготовлен комплекс мер поддержки для минимизации последствий введенных ограничений и помощи в выполнении обязательств перед туристами.
Ростуризм рассматривает субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с минувшим годом, и другие финансовые и нефинансовые меры.
Накануне стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера вводится для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции и поможет сохранить здоровье многим россиянам, - передает ТАСС.
На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России, - передает M24.