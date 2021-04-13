В Ельце проведут проверки байкеров

Профилактическая акция будет проходить 13 и 14 апреля.

В Ельце с 13 по 14 апреля будет проводиться профилактическое мероприятие, направленное на профилактику ДТП с участием мотоциклистов, водителей мопедов и скутеров.



- Скутером разрешается управлять согласно требованиям Правил дорожного движения исключительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах области. Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, - сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу.



В соответствии с законодательством, для водителей скутеров и мопедов в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Если по вине скутериста из-за нарушения ПДД произойдет ДТП с причинением легкого вреда для пострадавшего, то ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет. При нанесении водителем мототранспорта пострадавшему среднего вреда здоровью, ему придется заплатить штраф до 25 тысяч рублей либо лишиться прав на срок до двух лет. Если же вред здоровью будет тяжелым, или пострадавший погибнет, то за это предусмотрена уже уголовная ответственность.





