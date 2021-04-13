Общество
37 минут назад
Праздник весны и труда отметят автопробегом
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Началась подготовка к майским праздникам.
Профсоюзная молодежь Липецкой области собирается отметить День солидарности трудящихся автопробегом.
Как сообщают организаторы, маршрут автопробега пройдёт через Липецк, село Двуречки Грязинского района, город Усмань, посёлок Добринка, город Грязи. Завершится автопробег в областном центре.
Как сообщают организаторы, маршрут автопробега пройдёт через Липецк, село Двуречки Грязинского района, город Усмань, посёлок Добринка, город Грязи. Завершится автопробег в областном центре.
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