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11 минут назад

Рейс из Липецка не будет останавливаться на автостанции в Задонске

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#автобус #транспорт
Рейс из Липецка не будет останавливаться на автостанции в Задонске

Перевозчик и администрация станции расторгли отношения из-за долгов.

Перевозчик «Экспресс-Липецк» и автостанция «Задонск» расторгли договор по причине неуплаты задолженности со стороны автостанции, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

- Несмотря на аннулирование договора, обслуживание маршрута Липецк - Задонск через Бутырки и некоторые рейсы Липецк - Задонск через Камышевку продолжается в штатном режиме. Посадка и высадка пассажиров осуществляется напротив здания автостанции «Задонск» при соблюдения всех требований транспортной безопасности, - уточнили в управлении транспорта. - Оплатить проезд можно через терминал оплаты, находящийся в салоне автобуса.

Расписание рейсов:
Липецк - Задонск ч/з Бутырки: 10:00; 17:15.
Липецк - Задонск ч/з Камышевку: 09:30; 14:10; 17:40.
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#автобус #транспорт

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