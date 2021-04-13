Рейс из Липецка не будет останавливаться на автостанции в Задонске

Перевозчик и администрация станции расторгли отношения из-за долгов.

Перевозчик «Экспресс-Липецк» и автостанция «Задонск» расторгли договор по причине неуплаты задолженности со стороны автостанции, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.



- Несмотря на аннулирование договора, обслуживание маршрута Липецк - Задонск через Бутырки и некоторые рейсы Липецк - Задонск через Камышевку продолжается в штатном режиме. Посадка и высадка пассажиров осуществляется напротив здания автостанции «Задонск» при соблюдения всех требований транспортной безопасности, - уточнили в управлении транспорта. - Оплатить проезд можно через терминал оплаты, находящийся в салоне автобуса.



Расписание рейсов:

Липецк - Задонск ч/з Бутырки: 10:00; 17:15.

Липецк - Задонск ч/з Камышевку: 09:30; 14:10; 17:40.