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Липецкая вечЁрка: памятник Гагарину, проблемы на Октябрьском рынке и суд над Сергеем Ткаченко
Сегодня, 12 апреля, в Липецке открыли незаконный памятник Юрию Гагарину, предприниматели Октябрьского рынка не хотят дважды платить за аренду помещений, и начался суд над учредителем «Объединенной управляющей компании» Сергеем Ткаченко.
Общественник Геннадий Платонов еще десять лет назад обнаружил космический бюст в одном из детских лагерей. К 60-летию документы оформить не успели, поэтому установили Гагарина на свой страх и риск.
Через два с половиной часа памятник увезли. Местные жители, по словам Геннадия Платонова, возмутились тем, что Гагарина забрали. В связи с этим у GOROD48 родилось предложение: можно делать мобильные памятники. Гагарин же сказал: «Поехали!»
— Это достижение во времена СССР! Сейчас другие приоритеты перед страной: менеджмент и деньги! Мне нравилось жить в той стране, где было уважение молодых к страшим, где была работа, где человек труда был с большой буквы, где была вкусная и полезная еда, где мы жили с целями для страны! В той стране не верили в Бога, зато верили в добро. Сейчас верим в Бога, но не делаем добро. Спасибо за то что я знал, как должны жить люди! — с горечью написал комментатор.
Официальные мероприятия по случаю Дня космонавтики прошли у памятника Гагарину, который стоит на одноименной улице. В 10.00 там оперативно возложили гвоздики. Из первых лиц мероприятие посетил только спикер горсовета Александр Афанасьев. А липчане отметили праздник фотографиями в соцсетях.
Липецк тесно связан с историей космонавтики. Через наш Центр боевого применения и переучивания летного состава прошли около 30 космонавтов. Сегодня стало известно, что летчики, которые там служат, 9 мая будут завершать воздушный парад над Красной площадью.
Предприниматели, торгующие на Октябрьском рынке попали в нелепую ситуацию. Им предложили дважды заплатить за аренду помещений. Бизнесмены, естественно, против. В ковидный год каждая копейка на счету. В юридический капкан они угодили из-за того, что владелец рынка Виктор Григорьев нанял другую управляющую компанию.
Между тем Липецкая область, можно сказать, с грохотом скатилась с 54 на 85 место в рейтинге вовлеченности населения в малый бизнес. Количество занятых в малом и среднем бизнесе сократилось в регионе на 18,9%.
— Может, это и к лучшему. Лучше создавать крупные предприятия с достойной и белой зарплатой, чем у этого мелкого бизнеса люди работаю за гроши с «чёрной» зарплатой, — высказал мнение читатель GOROD48.
А в рейтинге инфляции Липецкая область заняла 34 строчку. Цены в регионе выросли на 0,8-2,1%. Инфляция в соотношении декабря 2020 к февралю 2021 года составила 1,4%, или на 0,7% больше, чем в феврале 2020 года.
Сегодня начался суд над учредителем и директором УК «Объединенная Управляющая Компания» Сергеем Ткаченко. Его обвиняют в причинении имущественного ущерба ресурсным организациям на сумму в 12,4 миллиона рублей. Еще недавно обвиняемый был одним из активных депутатов горсовета. Теперь же по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
Завтра, кстати, подобный процесс начнется в отношении директора управляющей компании «Привокзальная» Юрия Шклярова.
И еще одна важная коммунальная тема: завтра в Липецке в жилых домах отключат отопление. Отключать соцобъекты будут по заявкам руководителей. Напомним, что начался этот отопительный сезон 19 октября 2020 года.
Завтра, кстати, обещают, что будет еще теплее: до +24 градусов.
пенсионерка