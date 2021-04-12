Происшествия

сегодня, 17:15

Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров

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#пожар #МЧС
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Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров

Возгорание тушат три пожарных отделения.

В селе Подгорное Липецкого района на улице Москва горит сухая трава.

- На тушении возгорания сухой травы на площади 8 гектаров работают три пожарных отделения. - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
1 975
#пожар #МЧС
2

Комментарии (1)

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жительница

сегодня, 17:35
новые районы от запаха дыма задыхаются, это нормально? что скажет рукоодство города
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