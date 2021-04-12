Происшествия
сегодня, 17:15
Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров
Возгорание тушат три пожарных отделения.
В селе Подгорное Липецкого района на улице Москва горит сухая трава.
- На тушении возгорания сухой травы на площади 8 гектаров работают три пожарных отделения. - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
- На тушении возгорания сухой травы на площади 8 гектаров работают три пожарных отделения. - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
жительница