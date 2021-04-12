Происшествия

28 минут назад

Инспекторам ГИБДД 18 раз пытались дать взятку

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#взятка #ГИБДД
Инспекторам ГИБДД 18 раз пытались дать взятку

По восьми случаям уже возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области, за три месяца этого года в Липецкой области зафиксировано восемнадцать фактов передачи водителями денежных вознаграждений сотрудникам ГИБДД, чтобы уйти от ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения. По восьми из них возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки», по остальным в настоящее время проводится проверка.

Напомним, за взятку или попытку дачи взятки предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.

Так, в конце марта прокуратурой Октябрьского района направлено в суд уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ – дача взятки. Подозреваемый — 46-летний житель Усмани. По версии следствия, 23 декабря прошлого года примерно в 10:35 на своем автомобиле «Порше Кайен» в районе 3-го километра трассы «Обход ЛТЗ» он был остановлен сотрудником ДПС за выезд на полосу встречного движения с пересечением сплошной линии разметки. Нарушитель был приглашен в патрульный автомобиль «Шкода Октавиа», где стал уговаривать инспектора ДПС не составлять протокол об административном правонарушении, за что обещал денежное вознаграждение. В конце-концов, водитель достал из кармана купюру в 5000 рублей, которую демонстративно положил на панель между передним пассажирским и водительским сиденьем, и покинул салон автомобиля.Сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу и вернули водителя на заднее сиденье патрульного автомобиля, где нарушитель сразу же схватил ранее оставленную им купюру, и, порвав ее, выбросил части купюры на улицу, попытавшись таким образом избавиться от улик. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь его будут судить.
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#взятка #ГИБДД

Комментарии (1)

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Урка

4 минуты назад
Так ведь куисп требуют а как им быть?
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