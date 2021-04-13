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Доброе утро, Липецк!
Наступил вторник, 13 апреля. Сегодня в Липецке завершается отопительный сезон, продолжается обработка парков от клещей. Желающие могут подать заявку на пробежку-субботник. Родители могут поставить малышей в онлайн-очередь в детсад. Студенты выйдут на сцену ДК «Сокол».
Сегодня в Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью - от +7 до +9 градусов, днем - от +21 до +23 градусов.
День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.
Дороги
Подрядчик приступил к ремонту дороги между проспектом 60 лет СССР и улицей Кривенкова. Строителям предстоит заменить 3,5 тысячи квадратных метров покрытия, 200 погонных метров пешеходного ограждения, новые светофорные объекты и дорожные знаки.
Весенний стиль
Липчанка Алина приветствует подписчиков апрельским модным образом.
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Отопительный сезон
13 апреля в Липецке заканчивается отопительный сезон 2020/2021. Сперва батареи станут холодными в многоквартирных домах, а вот объекты социальной инфраструктуры от отопления будут отключать по заявкам их руководителей.
Обработка парков
Сегодня от клещей обработают парки «Сокол» и «Сказка». Дезинсекция ведется средствами на основе циперметрина. Для людей препарат может быть опасен только непосредственно во время распыления. Важно, что по инструкции к препарату, стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.
Онлайн-очередь в детский сад
Родители могут подать заявление о постановке ребенка на очередь в детский сад в режиме онлайн. После этого родителям остается лишь отслеживать, как продвигается очередь, и дожидаться информации о направлении ребенка для зачисления в детский сад. На сервисе можно получить информацию об очередности и наличии свободных мест, вносить изменения в сведения в регистрационной карточке ребенка, сохраняя при этом номер своей очереди.
Бег с пользой
В Липецке продолжается регистрация на плоггинг-забег. Он состоится в Международный день Земли, 24 апреля. Плоггинг – это экологическое движение, которое сочетает бег трусцой и сбор мусора. Липчане встретятся в Каменном Логу на территории 15 микрорайона. Организаторы обеспечат участников забега пакетами для мусора и перчатками.
Презентация в библиотеке
13 апреля в 12:30 в Центральной городской библиотеке им. Есенина (Космонавтов, 15/3) откроется выставка «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт», посвящённая 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. Эпиграфом к выставке послужили его слова «Я лиру посвятил народу своему». Справки по телефону 35-35-51.
Творчество студентов
13 апреля в ДК «Сокол» каждый студент или коллектив может продемонстрировать свое творчество в рамках «Дня свободных заявок» молодежного фестиваля художественной самодеятельности «Студенческая весна — 2021».
Ах, вернисаж!…
Липчан приглашают на выставку работ художницы Лидии Скаргиной. Вход свободный.
Мастера скетча
Сегодня познакомим вас с двумя липецкими самобытными художниками. Оба рисуют в технике скетча: Николай Бутрин выбирает для сюжета сценки из жизни Липецка и своих коллег, а Игорь Тихонов — вымышленных персонажей и абстрактные ситуации.
Оригинально получается, согласитесь. Если хотите научиться рисовать в этой же технике — YouTube вам в помощь. Успехов!