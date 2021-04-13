Доброе утро, Липецк!

Наступил вторник, 13 апреля. Сегодня в Липецке завершается отопительный сезон, продолжается обработка парков от клещей. Желающие могут подать заявку на пробежку-субботник. Родители могут поставить малышей в онлайн-очередь в детсад. Студенты выйдут на сцену ДК «Сокол».

Погода



Сегодня в Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью - от +7 до +9 градусов, днем - от +21 до +23 градусов.



День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.



Дороги



Подрядчик приступил к ремонту дороги между проспектом 60 лет СССР и улицей Кривенкова. Строителям предстоит заменить 3,5 тысячи квадратных метров покрытия, 200 погонных метров пешеходного ограждения, новые светофорные объекты и дорожные знаки.



ЛипецкЯндекс.Карты



Весенний стиль



Липчанка Алина приветствует подписчиков апрельским модным образом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@__kashirskaya__)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Отопительный сезон



13 апреля в Липецке заканчивается отопительный сезон 2020/2021. Сперва батареи станут холодными в многоквартирных домах, а вот объекты социальной инфраструктуры от отопления будут отключать по заявкам их руководителей.



Обработка парков



Сегодня от клещей обработают парки «Сокол» и «Сказка». Дезинсекция ведется средствами на основе циперметрина. Для людей препарат может быть опасен только непосредственно во время распыления. Важно, что по инструкции к препарату, стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.



Онлайн-очередь в детский сад



Родители могут



Бег с пользой



В Липецке



Презентация в библиотеке



13 апреля в 12:30 в Центральной городской библиотеке им. Есенина (Космонавтов, 15/3) откроется выставка «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт», посвящённая 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. Эпиграфом к выставке послужили его слова «Я лиру посвятил народу своему». Справки по телефону 35-35-51.



Творчество студентов



13 апреля в ДК «Сокол» каждый студент или коллектив может продемонстрировать свое творчество в рамках «Дня свободных заявок» молодежного фестиваля художественной самодеятельности «Студенческая весна — 2021».



Ах, вернисаж!…



Липчан приглашают на выставку работ художницы Лидии Скаргиной. Вход свободный.







Мастера скетча



Сегодня познакомим вас с двумя липецкими самобытными художниками. Оба рисуют в технике скетча: Николай Бутрин выбирает для сюжета сценки из жизни Липецка и своих коллег, а Игорь Тихонов — вымышленных персонажей и абстрактные ситуации.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Художник Бутрин Николай (@butrin_n)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Igor Tikhonov (@igortikho)



Оригинально получается, согласитесь. Если хотите научиться рисовать в этой же технике — YouTube вам в помощь. Успехов!



Сегодня в Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью - от +7 до +9 градусов, днем - от +21 до +23 градусов.День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.Подрядчик приступил к ремонту дороги между проспектом 60 лет СССР и улицей Кривенкова. Строителям предстоит заменить 3,5 тысячи квадратных метров покрытия, 200 погонных метров пешеходного ограждения, новые светофорные объекты и дорожные знаки.Липчанка Алина приветствует подписчиков апрельским модным образом.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.13 апреля в Липецке заканчивается отопительный сезон 2020/2021. Сперва батареи станут холодными в многоквартирных домах, а вот объекты социальной инфраструктуры от отопления будут отключать по заявкам их руководителей.Сегодня от клещей обработают парки «Сокол» и «Сказка». Дезинсекция ведется средствами на основе циперметрина. Для людей препарат может быть опасен только непосредственно во время распыления. Важно, что по инструкции к препарату, стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.Родители могут подать заявление о постановке ребенка на очередь в детский сад в режиме онлайн. После этого родителям остается лишь отслеживать, как продвигается очередь, и дожидаться информации о направлении ребенка для зачисления в детский сад. На сервисе можно получить информацию об очередности и наличии свободных мест, вносить изменения в сведения в регистрационной карточке ребенка, сохраняя при этом номер своей очереди.В Липецке продолжается регистрация на плоггинг-забег. Он состоится в Международный день Земли, 24 апреля. Плоггинг – это экологическое движение, которое сочетает бег трусцой и сбор мусора. Липчане встретятся в Каменном Логу на территории 15 микрорайона. Организаторы обеспечат участников забега пакетами для мусора и перчатками.13 апреля в 12:30 в Центральной городской библиотеке им. Есенина (Космонавтов, 15/3) откроется выставка «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт», посвящённая 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. Эпиграфом к выставке послужили его слова «Я лиру посвятил народу своему». Справки по телефону 35-35-51.13 апреля в ДК «Сокол» каждый студент или коллектив может продемонстрировать свое творчество в рамках «Дня свободных заявок» молодежного фестиваля художественной самодеятельности «Студенческая весна — 2021».Липчан приглашают на выставку работ художницы Лидии Скаргиной. Вход свободный.Сегодня познакомим вас с двумя липецкими самобытными художниками. Оба рисуют в технике скетча: Николай Бутрин выбирает для сюжета сценки из жизни Липецка и своих коллег, а Игорь Тихонов — вымышленных персонажей и абстрактные ситуации.Оригинально получается, согласитесь. Если хотите научиться рисовать в этой же технике — YouTube вам в помощь. Успехов!