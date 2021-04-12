Общество
сегодня, 12:34
«Почта России» прокомментировала ролик с выдачей писем в беседке
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11 апреля в сети появился ролик, автор которого рассказывает о проблемах с обслуживанием клиентов «Почты России» в селе Дубовец Долгоруковского района. В видео рассказывается, что почта в селе не работает, а письма сгружают домой почтальону. Затем их выдают адресатам в беседке у сельского магазина.
В пресс-службе УФПС Липецкой области признали, что факт раздачи писем в беседке имел место.
- Действительно, в субботу 10 апреля почтальон в селе Дубовец Долгоруковского района выдавала почтовые отправления из беседки в центре села, - рассказали в пресс-службе УФПС Липецкой области. - Этот случай не отразился на качестве услуг. Мы провели с почтальоном дополнительный инструктаж, такая ситуация больше не повторится. Обычно свою корреспонденцию жители получают через передвижное отделения связи, которое приезжает в село три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 10:00.
Как рассказали в УФПС по Липецкой области, отделение почты, находившееся в Доме культуры села Дубовец, с ноября 2020 года по согласованию с администрацией района закрыто.
- Новый формат обслуживания – в передвижном почтовом отделении ничем не отличается от традиционного, - объяснил пресс-секретарь управления Олег Дуров. – В нем жители села Дубовец получают весь пакет почтовых и финансовых услуг в полном объеме.
В пресс-службе УФПС Липецкой области признали, что факт раздачи писем в беседке имел место.
- Действительно, в субботу 10 апреля почтальон в селе Дубовец Долгоруковского района выдавала почтовые отправления из беседки в центре села, - рассказали в пресс-службе УФПС Липецкой области. - Этот случай не отразился на качестве услуг. Мы провели с почтальоном дополнительный инструктаж, такая ситуация больше не повторится. Обычно свою корреспонденцию жители получают через передвижное отделения связи, которое приезжает в село три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 10:00.
Как рассказали в УФПС по Липецкой области, отделение почты, находившееся в Доме культуры села Дубовец, с ноября 2020 года по согласованию с администрацией района закрыто.
- Новый формат обслуживания – в передвижном почтовом отделении ничем не отличается от традиционного, - объяснил пресс-секретарь управления Олег Дуров. – В нем жители села Дубовец получают весь пакет почтовых и финансовых услуг в полном объеме.
4 1047
Петр Вельяминов
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