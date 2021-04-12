Общество

сегодня, 12:34

«Почта России» прокомментировала ролик с выдачей писем в беседке

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«Почта России» прокомментировала ролик с выдачей писем в беседке
11 апреля в сети появился ролик, автор которого рассказывает о проблемах с обслуживанием клиентов «Почты России» в селе Дубовец Долгоруковского района. В видео рассказывается, что почта в селе не работает, а письма сгружают домой почтальону. Затем их выдают адресатам в беседке у сельского магазина.

В пресс-службе УФПС Липецкой области признали, что факт раздачи писем в беседке имел место.

- Действительно, в субботу 10 апреля почтальон в селе Дубовец Долгоруковского района выдавала почтовые отправления из беседки в центре села, - рассказали в пресс-службе УФПС Липецкой области. - Этот случай не отразился на качестве услуг. Мы провели с почтальоном дополнительный инструктаж, такая ситуация больше не повторится. Обычно свою корреспонденцию жители получают через передвижное отделения связи, которое приезжает в село три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 10:00.

Как рассказали в УФПС по Липецкой области,  отделение почты, находившееся в Доме культуры села Дубовец, с ноября 2020 года по согласованию с администрацией района закрыто. 

- Новый формат обслуживания – в передвижном почтовом отделении ничем не отличается от традиционного, - объяснил пресс-секретарь управления Олег Дуров. – В нем жители села Дубовец получают весь пакет почтовых и финансовых услуг в полном объеме.
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Комментарии (4)

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Петр Вельяминов

16 минут назад
Почтальоны, как правило это женщины- рабыни. В прямом смысле этого слова. Работы много а платят копейки.
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Вопрос

сегодня, 13:04
Это как это так за 1 час трижды в неделю весь спектр услуг? Может так все почты в Липецке так должны работать? Чтоб был весь спектр услуг! Почему никто не создает, а лишь разрушает?
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Дожили

сегодня, 12:58
При царе "Лохматом" в каждую тьму таракань почта ходила, а в наш развитый век все закончилось.
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Ссёлки

сегодня, 12:41
И нам привозите в беседку.
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