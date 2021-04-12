В торговом центре выявили двух нарушителей антиковидных мер

Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в двух торговых точках, расположенных на территории торгового центра на улице Катукова, установлены нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности, которые определены постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



- В магазинах не обеспечено измерение температуры бесконтактным или контактным (с последующим обеззараживанием) способом при входе в организацию; влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а также проветривание помещения не реже одного раза в два часа; взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений; оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей; применение в помещениях бактерицидных ламп, - отмечают в управлении потребрынка. - В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей.



