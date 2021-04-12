Коронавирус

31 минуту назад

В торговом центре выявили двух нарушителей антиковидных мер

4 347
#коронавирус
В торговом центре выявили двух нарушителей антиковидных мер

Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в двух торговых точках, расположенных на территории торгового центра на улице Катукова, установлены нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности, которые определены постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

- В магазинах не обеспечено измерение температуры бесконтактным или контактным (с последующим обеззараживанием) способом при входе в организацию; влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а также проветривание помещения не реже одного раза в два часа; взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений; оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей; применение в помещениях бактерицидных ламп, - отмечают в управлении потребрынка. - В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей.

4 347
#коронавирус

Комментарии (5)

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Вы что

3 минуты назад
Лира,туда только в туалет ходите?
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яптяапт

7 минут назад
Карать на месте преступления ! Строжайше карать не отходя от кассы до ближайшей стенки !
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63551

9 минут назад
Лира, в "Малибу" неадекватные посетители, особенно в женских туалетных комнатах и комнатах для детей, воруют туалетную бумагу и полотенца или комком засовывают в унитазы, использованные детские подгузники выбрасывают не в карзину а на пол. Постоянно пропадают флаконы с дезинфицирующим средством выставляемые для посетителей. Все это от воспитания и бедности населения.
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Animal planet.

13 минут назад
В фирменном отделе Лебедянь-молоко на остановке рынок 9 мкр, продавщица утром раскладывает продукты без маски,а там ведь развесной творог,также фасует печенья без перчаток. И работает тоже без маски.
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Лира

25 минут назад
О,чем вы???В "Малибу",в туалетах никогда бумаги нет,мыло вечно отсутствует и сушилка для рук вовсе отключена!!!Хозяин удавится за лишний рулон бумаги!!!
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