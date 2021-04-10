За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 131 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 428 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 370 человек выздоровели, 2 482 — лечатся, 576 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 573 человека.

В больницах сегодня находятся 302 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 180 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 80 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из них в Липецке — 39, на втором месте Грязинский район — 12, на третьем Липецкий район — 6 заболевших. В Добринском и Добровском районах — по 5, в Ельце — 4, в Измалковском районе — 3, в Елецком и Задонском районах — по 2, в Долгоруковском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.